Patrick Roest heeft maandag een sensationele tijd gereden op de 10 kilometer bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf. De Zuid-Hollander klokte 12.35,20 en kwam daarmee in de buurt van het wereldrecord van Graeme Fish. Jorrit Bergsma werd tweede en pakte zo het tweede ticket voor de WK afstanden.

Fish reed begin dit jaar 12.33,86 op de WK afstanden in Salt Lake City, waar een veel snellere baan ligt dan in Heerenveen. Desondanks moest Roest minder dan anderhalve seconde toegeven op de toptijd van de Canadees. Hij maakte in Thialf vooral indruk in de laatste ronden, waarin hij op imponerende wijze versnelde.

De 12.35,20 van Roest was de tweede tijd ooit gereden en dus ook een Nederlands record én een baanrecord. Het baanrecord was 12.42,97, gereden door Roest op 3 november 2019. Sven Kramer had met 12.38,89 sinds 11 februari 2017 het Nederlands record in handen.

Roest reed in Thialf in de vijfde en voorlaatste rit en Bergsma was zijn tegenstander. De olympisch kampioen van 2014 bleek een prima gangmaker. Bergsma reed halverwege zelfs even weg bij Roest, maar moest in de laatste twee ronden toch zijn meerdere erkennen in de drievoudig wereldkampioen allround.

Het duel tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Het duel tussen Jorrit Bergsma en Patrick Roest. Foto: ANP

Kramer niet van start

De Friese stayer pakte met een tijd van 12.37,72 het tweede ticket voor de WK afstanden, die van 11 tot en met 14 februari verreden worden in Heerenveen.

Marwin Talsma, die begin november verrassend de Nederlandse titel veroverde op de 10.000 meter, klokte de derde tijd (13.00,04) en zal als eerste reserve op de lijst staan. Marcel Bosker werd gediskwalificeerd omdat hij een blokje raakte toen hij de bocht aansneed.

Kramer ging maandag niet van start op de 10.000 meter. De 34-jarige routinier meldde zich maandagochtend af voor de langste afstand, omdat hij zich volledig wil gaan concentreren op de 5000 meter en de ploegachtervolging bij de wereldbekers in januari en de WK afstanden.

Hij liep zondag plaatsing voor de EK allround, half januari in Thialf, mis door een teleurstellende race op de 1500 meter (zeventiende tijd).