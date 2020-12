Olympisch kampioen Esmee Visser heeft zich maandag ook op de 5 kilometer niet weten te plaatsen voor de WK afstanden, waardoor haar seizoen eigenlijk al voorbij is. De twee tickets op de langste afstand gaan naar Irene Schouten en Carlijn Achtereekte.

Nederlands kampioen Schouten kwam bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf tot de snelste tijd: 6.51,45. Achtereekte rekende in een rechtstreeks duel af met Visser en eindigde in 6.55,90 als tweede.

De rijdster van Jumbo-Visma redde haar seizoen, want ze kwam zondag niet verder dan de zevende tijd op de 3 kilometer, de afstand waarop ze olympisch kampioen is.

Visser klokte de derde tijd met 6.59,15, bijna twaalf seconden boven haar baanrecord. Joy Beune (vierde in 7.00,93) en Reina Anema (vijfde in 7.03,78) grepen ook naast de prijzen. Op de langste afstand zijn maar twee en niet drie startplaatsen voor Nederland bij de WK afstanden.

De Jong meldt zich af en focust op 1.000 meter

De 24-jarige Visser is de regerend olympisch kampioen, tweevoudig Nederlands kampioen en winnares van brons bij de laatste WK afstanden op de 5 kilometer. Deze winter gaat het echter zeer stroef met de Zuid-Hollandse. Begin november werd ze bij de NK afstanden slechts vierde op de 5.000 meter en zondag kwam ze op de 3.000 meter niet verder dan de zesde plek. De stayer heeft zich voor geen enkele internationale wedstrijd geplaatst.

Antoinette de Jong, de winnares van de 1.500 en de 3.000 meter, besloot zich af te melden voor de 5.000 meter, om zich volledig te richten op de 1.000 meter van later op maandag. Datzelfde gold voor Melissa Wijfje.

De 5 kilometer voor vrouwen wordt niet verreden bij de wereldbekers in januari, waardoor er op deze afstand geen World Cup-tickets te verdienen waren.