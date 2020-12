4/6 Kooiman kent in zijn laatste ronden te veel verval, waardoor hij net niet onder de grens van 13 seconden komt. Hij is wel sneller dan teamgenoot Stoltenborg en heeft op dit moment de snelste tijd in handen. De verwachting is dat Bergsma, Roest, Talsma en misschien ook Bosker in de komende ritten onder deze tijd kunnen duiken.