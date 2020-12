10/12 Leerdam pakt al snel wat voorsprong op Ter Mors en komt ook als eerste over de eindstreep. Ze noteert een tijd van 1.13,41, maar ook Jorien ter Mors rijdt een uitstekende rit en eindigt in 1.13,74. Ter Mors heeft daarmee de tweede plek in handen, maar er moeten nog vier schaatssters in actie komen.