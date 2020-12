5/6 Esmee Visser, regerend olympisch kampioen op de 5.000 meter, vecht zich terug en komt met 6.59,15 alsnog onder de 7 minuten. Carlijn Achtereekte is nog net wat sneller en klokt een tijd van 6.55,90. Beiden staan nu op de posities die recht geven op WK-tickets, maar nationaal kampioen Irene Schouten komt in de laatste in in actie.