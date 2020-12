Sven Kramer heeft zich maandag op de slotdag van het WK-kwalificatietoernooi afgemeld voor de 10 kilometer. De schaatser van Jumbo-Visma wil zich volledig gaan richten op de WK afstanden en de World Cups.

De 34-jarige Kramer verzekerde zich zaterdag in Thialf al van deelname aan de wereldbekers en de WK op de 5.000 meter, zijn hoofddoel voor de Olympische Spelen van 2022. Hij wil zijn volledige focus nu op die afstand leggen en besluit de 10 kilometer daarom te laten schieten.

Zijn afmelding op de langste afstand volgt een dag nadat de ervaren Fries er niet in slaagde zich voor het EK allround (16-17 januari in Heerenveen) te plaatsen. Kramer eindigde in een klassement over de 1.500 meter en 5.000 meter als derde en dat was niet genoeg voor een ticket.

Na die domper op de 1.500 meter zei Kramer overigens nog dat hij waarschijnlijk gewoon aan de start zou staan op de 10 kilometer. "We willen onze plannen even herschrijven, maar normaal gesproken ga ik 'm gewoon rijden."

De plek van Kramer op de 10 kilometer wordt nu ingenomen door Bart de Vries. De lange afstand begint rond 14.00 uur in Thialf, waar de slotdag ruim een uur eerder van start gaat met de 5.000 meter voor vrouwen.

Op beide afstanden plaatsen de nummer één en twee zich voor de WK afstanden, die in februari worden gehouden. Ireen Wüst en Antoinette de Jong besloten zich maandag af te melden voor de 5 kilometer en zich op de 1.000 meter te richten.