Marwin Talsma, de surprise van dit schaatsseizoen, plaatste zich zondag ten koste van tienvoudig Europees kampioen Sven Kramer voor het EK allround en versloeg zo de man van wie hij vroeger fan was.

"Toen ik jonger was, ging ik bij wedstrijden in Thialf een handtekening van Sven scoren. En nu rijd ik tegen hem", zegt Talsma met een lach.

De 23-jarige Fries beleeft deze winter zijn doorbraak. Twee maanden geleden won hij op de 10 kilometer zijn eerste Nederlandse titel bij de senioren en bij het WK-kwalificatietoernooi trok hij afgelopen weekend zijn goede vorm door.

Op de 5 kilometer werd Talsma vierde en greep hij op drie honderdsten naast een ticket voor de WK afstanden, waarna hij een dag later op de 1.500 meter in een dik persoonlijk record (1.46,20) tiende werd.

Omdat Kramer slechts de zeventiende tijd neerzette (1.47,79) ging Talsma de 34-jarige schaatser van Jumbo-Visma voorbij in een klassementje over de 1.500 en 5.000 meter en mag hij samen met Marcel Bosker en Patrick Roest naar het EK allround (16-17 januari in Thialf).

"Als junior keek ik nog heel erg tegen jongens als Sven op, maar mijn coaches bleven erop hameren dat ik mijn eigen race moest rijden", aldus de stayer. "Ik heb buiten de baan nog steeds heel veel respect voor Sven, maar op het ijs wil ik hem nu gewoon verslaan. Het maakt me niet meer uit wie mijn tegenstander is."

Marwin Talsma hoort dit seizoen bij de beste stayers van Nederland.

'Het is een hobbelig seizoen door corona'

Met diezelfde nuchterheid praat Talsma over de problemen die de coronapandemie hem opleverden. Zijn ploeg, Team FrySk, is volgens de regels van KNSB geen profformatie en dus mag de groep van coach Siep Hoekstra niet binnen 1,5 meter van elkaar of in topsportlocatie Thialf trainen.

Voor Talsma kwam er wel een uitzondering, waardoor hij "op het massastartuur met helm op" zijn trainingsrondjes mag rijden in Heerenveen, maar wel alleen. "Terwijl Jumbo-Visma in een treintje van vijf man traint, moet ik het solo doen. Het is een hobbelig seizoen geweest tot nu toe, dus er moet nog meer in zitten."

Talsma krijgt maandag zijn laatste kans om zich te plaatsen voor de WK afstanden. Hij moet op de 10 kilometer als eerste of als tweede eindigen voor een ticket. De slotdag van het WK-kwalificatietoernooi begint om 12.50 uur.