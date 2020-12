Antoinette de Jong was de grote winnares van de eerste twee dagen van het WK-kwalificatietoernooi. De 25-jarige schaatsster was in Thialf de beste op de 1.500 én de 3.000 meter en rekende zo af met de grote teleurstelling van eind 2019.

Als Jac Orie de afgelopen jaren tijdens een training in Thialf zag dat De Jong het lastig had, wees hij naar het bord aan de muur met daarop alle baanrecords. "Kijk daar nou eens naar", zei de coach van Jumbo-Visma dan tegen zijn pupil. "En zorg maar dat je daarop komt te staan."

Orie zal op zoek moeten naar een nieuwe motivatietactiek, want zondag verbeterde De Jong in Heerenveen de ruim zeven jaar oude toptijd van Ireen Wüst op de 3 kilometer met meer dan een seconde (3.57,32 om 3.58,68). "Eindelijk heb ik dat baanrecord, Jac zal trots op me zijn", zei De Jong met een grote glimlach.

Het contrast met precies een jaar geleden is groot. Toen stond de voormalig wereldkampioene bij de junioren met tranen in haar ogen in de catacomben van Thialf nadat ze bij de NK afstanden vierde was geworden op de 1.500 meter én de 3.000 meter en zo op respectievelijk 0,29 seconde en 0,03 seconde plaatsing voor de WK had misgelopen.

Het was een nieuwe tegenslag voor de schaatsster die in 2014 al op achttienjarige leeftijd debuteerde op de Olympische Spelen, daarna met enige regelmaat prijzen won, maar steeds maar niet die individuele WK- of olympische titel wist te pakken. En daarom moest het roer om.

"Ik had vorig seizoen héél veel frustraties, omdat ik constant dezelfde fouten maakte", aldus De Jong. "Dat wilde ik niet nog een keer meemaken. Dus na de laatste race van vorige winter dacht ik: ik móét ervoor zorgen dat ik er komend seizoen écht sta."

Antoinette de Jong probeert zich voor haar race beter te focussen dan in het verleden. Foto: Pro Shots

'Ik moest mezelf in het diepe gooien'

De Jong begon in de zomerperiode al met het verbeteren van haar houding. Ze besloot - uiteindelijk pas drie weken geleden definitief - om met nieuwe, stijvere schoenen te schaatsen. En door de coronapandemie werd ze gedwongen om minder met randzaken ("gekke, gevaarlijke dingen doen, zoals autoracen, zit er nu niet in") bezig te zijn.

"We hebben best veel veranderd", aldus de schaatsster van Jumbo-Visma. "Ik wil niet dat het oké gaat, het moet méér dan oké gaan. En als je beter wil worden, moet je jezelf in het diepe gooien. Dat ben ik me echt gaan realiseren, misschien ook wel doordat ik wat volwassener ben geworden. Het proces heeft best lang geduurd en ging met vallen en opstaan, maar ik denk dat ik precies op tijd begonnen ben, zeker met het oog op de Spelen van 2022."

Zaterdag toonde De Jong haar progressie door met afstand de snelste te zijn op de 1.500 meter, de afstand waarmee ze al haar hele carrière een haat-liefdeverhouding heeft. Het baanrecord op de 3 kilometer, goed voor haar tweede WK-ticket én plaatsing voor het EK allround, was de bevestiging.

"Ik heb me in jaren niet zo goed gevoeld. Eindelijk heb ik mijn slag terug. Als ik terugkijk op de afgelopen periode, dan denk ik: wat was ik in godsnaam allemaal aan het doen? Maar ik wist altijd dat ik nog veel harder kon schaatsen. Nu heb ik dat eindelijk laten zien en dat voelt als een verademing."

De Jong gaat maandag op de slotdag van het WK-kwalificatietoernooi op de 1.000 meter voor haar derde WK-ticket. Ze meldde zich af voor de 5 kilometer, waarmee het programma om 12.50 uur begint.