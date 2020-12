Suzanne Schulting verraste zondag vooral zichzelf door bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf als derde te eindigen op de 500 meter en zich zo ook op de langebaan te plaatsen voor de WK.

Het gebeurt niet vaak, maar Schulting wist zondag na haar tweede 500 meter even niet wat ze moest zeggen. "Ik sta nu nog steeds met mijn bek vol tanden", zei de 23-jarige Friezin een uurtje na haar race met een grote glimlach. "Net als na mijn olympische titel in 2018 dacht ik: hoe kan dit nou?"

Dat de wereld- en olympisch kampioen in het shorttrack ook op de 400-meterbaan mee kan doen om de prijzen, bewees ze vorige maand al met de derde plek bij het NK sprint. Maar die bronzen medaille was vooral te danken aan haar 1.000 meters, op de 500 meters werd ze vijfde en vierde.

Zondag haalde Schulting op de kortste afstand uit met een tijd van 37,71, ruim zes tienden onder haar persoonlijk record en vooral acht honderdsten sneller dan Michelle de Jong, die na de eerste omloop de belangrijke derde plek in handen had. En dus mag Schulting half februari debuteren bij de WK afstanden.

"Mijn doel dit toernooi was vooral om op de 1.000 meter goed te zijn", aldus de pupil van Jeroen Otter. "Ik zie mezelf niet als specialist op de 500 meter, dus ik had absoluut niet verwacht dat ik op deze afstand mee zou kunnen doen om de WK-tickets. Maar ik denk dat ik fysiek momenteel gewoon heel goed in elkaar steek. Dat merk ik bij het shorttrack ook."

Schulting begon dit seizoen met een persoonlijk record van 38,87 op de 500 meter. "Het is een beetje als bij de junioren, meer dan een seconde van je pr afhalen", lachte ze. "Het is vooral een heel lekker gevoel dat ik nog ergens in kan verrassen. Na alle negativiteit van corona en geen wedstrijden kunnen rijden in het shorttrack is dit een heel gave bijkomstigheid. Het geeft een enorme kick."

Suzanne Schulting hoefde op de 500 meter alleen Femke Kok en Jutta Leerdam voor zich te dulden. Foto: Pro Shots

'Bijna stom om WK afstanden niet te rijden'

Schulting zal nu samen met haar coach Otter moeten bepalen welke langebaanwedstrijden in haar schema passen, met het EK shorttrack (22-24 januari in Gdansk) en het WK shorttrack (5-7 maart in Dordrecht) als belangrijkste momenten op haar kalender.

"Ik zie het als een heel mooie kans dat ik zo veel langebaanwedstrijden kan rijden. Het zou bijna stom zijn om niet te starten bij de WK afstanden, want dat toernooi zit ruim twee weken voor het WK shorttrack", aldus Schulting. "Maar uiteindelijk word ik er nog steeds op afgerekend of ik Europees en wereldkampioen shorttrack word. Dat blijven mijn prioriteiten."

Deelname aan het EK sprint, als ze zich daar maandag met een goede 1.000 meter voor plaatst, is een groot twijfelgeval. Tussen het einde van dat toernooi en het begin van het EK shorttrack zit namelijk minder dan een week. "Die knoop hebben we nog niet doorgehakt, maar iedereen kan wel zien dat het EK sprint geen ideale voorbereiding is op het EK shorttrack."