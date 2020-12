Voor het eerst in zijn lange en succesvolle carrière plaatste Sven Kramer zich zondag niet voor een EK allround. En hoewel dat toernooi niet meer zijn belangrijkste doel is, deed het toch pijn bij de tienvoudig Europees kampioen.

"Er is geen man overboord", benadrukte de 34-jarige Kramer na zijn zeventiende plek op de 1.500 meter bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf, want de komende veertien maanden staan volledig in het teken van olympisch succes in Peking op de 5 kilometer.

Maar natuurlijk was het voor de "allrounder in hart en nieren" een vreemde en vooral heel vervelende gewaarwording dat hij achter Marcel Bosker en Marwin Talsma eindigde in een klassementje over de 1.500 meter en 5.000 meter en zo naast een ticket voor het EK allround (16-17 januari in Heerenveen) greep.

"Vanzelfsprekend baal ik ervan, en niet een beetje. Want ik had heel graag een EK in Thialf gereden, zeker in een seizoen waarin er al zo weinig wedstrijden zijn", zei Kramer. "En het is vooral vervelend voor mijn voorbereiding op de WK afstanden (11-14 februari in Heerenveen, red.). We zullen ons plan moeten aanpassen en mijn route naar dat toernooi zal minder worden."

Sven Kramer bij zijn eerste Europese allroundtitel in 2007. Sven Kramer bij zijn eerste Europese allroundtitel in 2007. Foto: ANP

'Ik reed te gehaast en maakte fouten'

In het seizoen 2004/2005, zijn eerste winter tussen de profs, werd Kramer als debutant al tweede bij het EK allround. Sindsdien reed hij het toernooi alleen niet in 2011 (blessure) en 2014 (paste niet in voorbereiding op Spelen) en groeide hij met tien titels uit tot de beste Europese allrounder ooit.

In die periode was EK-kwalificatie niet meer dan een formaliteit voor de negenvoudig wereldkampioen allround, maar op 34-jarige leeftijd moet Kramer meer dan ooit keuzes maken om aan de top te blijven. Bovendien is de concurrentie sterker dan tijdens zijn hoogtijdagen.

"Ergens wist ik na de 5 kilometer van zaterdag al dat het lastig zou worden om me te kwalificeren", aldus Kramer. "Ik had maar een kleine voorsprong en kon me op de 1.500 meter geen misstap permitteren. En ik reed te gehaast, stond onder druk en ging fouten maken."

Sven Kramer is al wel zeker van een ticket voor de WK afstanden. Sven Kramer is al wel zeker van een ticket voor de WK afstanden. Foto: Pro Shots

'Kan niet meer vijf ballen tegelijk in de lucht houden'

Die druk was er doordat Talsma (6.13,85) en Bosker (6.14,04) op de 5 kilometer ook een toptijd neerzetten en minder dan anderhalve seconde toegaven op Kramer (6.12,57). "Drie jaar geleden plaatste je je met een tijd van 6.15 voor de Spelen, nu verdien je daarmee niet eens een wereldbekerticket. Het veld is gewoon veel beter geworden in de breedte", zei de viervoudig olympisch kampioen.

"Daardoor moet ik me steeds meer puur focussen op de 5 kilometer, wil ik mijn niveau daar hoog houden. Ik kan niet meer vier of vijf ballen tegelijk in de lucht houden, zoals Patrick Roest. Maar ik kan nog wél heel goede 5 kilometers rijden. Ik vind het jammer dat de 1.500 meter niet loopt, maar dat baart me geen zorgen voor de 5 kilometer."

Op die afstand wil Kramer in februari 2022 zijn loopbaan afsluiten met zijn vierde olympische titel op rij. "Daar ben ik vooral mee bezig. Het zou kunnen dat dat niet meer gaat lukken, maar dat is topsport. Als je start, kun je verliezen. Maar mijn corebusiness blijft de 5 kilometer en daar heb ik eigenlijk nog nooit steken laten vallen op momenten dat het moet. En ik zie dat nu ook niet zomaar gebeuren."