Antoinette de Jong, Irene Schouten en Joy Beune hebben zich zondag bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf op de 3.000 meter voor de WK afstanden geplaatst. Schouten en Beune zijn ook zeker van het EK allround. Ireen Wüst stelde teleur en greep naast alle tickets.

De Jong won de 3.000 meter op de snelle baan in Heerenveen in een tijd van 3.57,32, waarmee ze het baanrecord van Wüst uit 2013 met ruim een seconde verbeterde. Wüst kwam destijds tot 3.58,68.

Schouten werd vlak achter De Jong tweede in 3.57,87 en Beune was de enige andere schaatsster die onder de vier minuten reed (3.59,89). Ze verzekerden zich daarmee naast het WK-ticket ook van deelname aan het EK allround, waarvan Nederlands kampioene De Jong al zeker was.

Wüst werd slechts achtste (4.03,53) en mist het WK op de 3.000 meter. Ondanks haar tweede plek van zaterdag op de 1.500 meter mag ze ook niet naar het EK allround. De startbewijzen voor dat toernooi werden verdeeld op basis van een gecombineerd klassementje over de 1.500 en 3.000 meter.

Wüst was er veertien keer bij op het EK allround en veroverde vijf keer de titel. Eerder op de dag greep ook veelvoudig kampioen Sven Kramer al naast deelname aan het toernooi dat volgende maand eveneens in Heerenveen wordt verreden.

Antoinette de Jong domineerde op de 3.000 meter. Antoinette de Jong domineerde op de 3.000 meter. Foto: Pro Shots

Ook geen WK-ticket Wijfje, Visser en Achtereekte

Rijdsters als Melissa Wijfje, Esmee Visser en Carlijn Achtereekte - ze werden op de 3.000 meter respectievelijk vijfde zesde en zevende - grepen net als Wüst naast alle startbewijzen. Achtereekte is olympisch kampioene op die afstand.

Voor de top vijf van de 3 kilometer lagen ook tickets voor de World Cups van januari klaar. Het betekent dat naast De Jong, Schouten en Beune ook Reina Anema (4.01,12) en Wijfje (4.01,55) daaraan meedoen.

Het WK-kwalificatietoernooi in Thialf duurt nog tot en met maandag.