Vijfvoudig Europees kampioen Ireen Wüst en tienvoudig Europees kampioen Sven Kramer hebben zich zondag bij het WK-kwalificatietoernooi niet weten te plaatsen voor het EK allround van volgende maand in Heerenveen.

Wüst had in de top twee moeten eindigen in een klassementje van de 1.500 meter van zaterdag en de 3 kilometer van zondag, maar ze werd slechts vierde achter Irene Schouten, Joy Beune en Melissa Wijfje.

De 34-jarige Wüst eindigde op de 1.500 meter nog als tweede achter Antoinette de Jong, die als Nederlands kampioen al zeker was van het EK. Op de 3 kilometer werd Wüst, die last had van migraine, in 4.03,53 slechts achtste, waardoor ze niet mag meedoen aan het Europees kampioenschap.

Schouten en Beune pakten de laatste twee tickets. Het verschil tussen Beune en Wijfje was maar 0,003 punten.

Kramer verspeelde zijn EK-ticket zondag op de 1.500 meter. De Fries, zaterdag tweede achter Patrick Roest op de 5 kilometer, eindigde op de schaatsmijl slechts als zeventiende.

Marcel Bosker en de verrassende Marwin Talsma deden het beter dan Kramer in het klassementje over de 1.500 en 5.000 meter en mogen samen met Nederlands kampioen Roest naar het EK allround.