Patrick Roest, Thomas Krol en Kjeld Nuis hebben zich zondag bij het WK-kwalificatietoernooi op de 1.500 meter geplaatst voor de WK afstanden. Tienvoudig Europees kampioen Sven Kramer wist zich niet te plaatsen voor het EK allround.

Roest was in Thialf verrassend de beste op de 1.500 meter. De winnaar van de 5 kilometer van zaterdag rekende met 1.43,79 af met zijn ploeggenoten en specialisten Krol (1.43,85) en Nuis (1.44,68).

Nuis is de regerend olympisch en wereldkampioen op de schaatsmijl. Hij reed zondag pas zijn eerste 1.500 meter van het seizoen en zat lange tijd onder het schema van zijn eigen baanrecord (1.43,00), maar stortte in de laatste ronde in.

Wesly Dijs (vierde in 1.45,03) en Louis Hollaar (vijfde in 1.45,24) mogen met Roest, Krol en Nuis mee naar de wereldbekers in januari. Koen Verweij (zesde in 1.45,62) viel volledig buiten de boot.

Kramer stelde teleur met de zeventiende tijd (1.47,794). Dat was niet genoeg om zich te kwalificeren voor het EK allround (16-17 januari).

Marcel Bosker (1.46,12) en Marwin Talsma (1.46,20) eindigden als eerste en tweede in het klassementje over de 1.500 meter en de 5.000 meter van zaterdag en mogen starten op het Europees kampioenschap. Roest was als Nederlands kampioen al zeker van kwalificatie.