Femke Kok, Jutta Leerdam en Suzanne Schulting hebben zich zondag bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf op de 500 meter voor de WK afstanden geplaatst. Het ticket voor Schulting is verrassend.

Kok en Leerdam legden de basis in een rechtstreeks duel op eerste omloop van de kortste afstand, waarin de twintigjarige Kok de tweede tijd ooit reed in Thialf (37,08) en ook Leerdam (37,24) haar snelste tijd ooit noteerde.

Wereldkampioene shorttrack Schulting verzekerde zich in de tweede 500 meter van het WK-ticket. Ze noteerde op de eerste omloop in nog de negende tijd, maar was bij haar tweede poging een stuk sneller (37,71), wat haar de derde plek in het klassementje opleverde.

De top drie over de twee 500 meters plaatste zich voor de WK afstanden van februari, wat betekende dat Michelle de Jong - ze werd nog derde op de eerste omloop - als nummer vier net naast een ticket greep.

Ze is samen met Kok, Leerdam, Schulting en nummer vijf Dione Voskamp wel zeker van deelname aan de twee wereldbekers die in januari op het programma staan.

Femke Kok en Jutta Leerdam reden twee keer tegen elkaar. Foto: ANP

Erg snelle tijden in Thialf

Met het stormachtige weer was de luchtdruk in Thialf heel erg laag, waardoor er ontzettend hard werd geschaatst. Een groot deel van de 24 schaatssters reed sneller dan ooit.

Jorien ter Mors hield geen WK- of World Cup-ticket over aan de twee 500 meters in Heerenveen. De tweevoudig Nederlands kampioene kwam niet aan de absolute toptijden en werd zesde in het klassement.

Er wordt bij het kwalificatietoernooi ook een klassementje gemaakt van de snelste 500 meter en de 1.000 meter van maandag. De top twee uit deze rangschikking mag naar het EK sprint (16-17 januari). Leerdam is als Nederlands sprintkampioen al zeker van een ticket voor het toernooi in Thialf.