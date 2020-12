Femke Kok heeft zondag op de 500 meter bij het WK-kwalificatietoernooi de op een na snelste tijd ooit in Thialf gereden. De twintigjarige schaatsster verbeterde bijna het belegen Nederlands record van Thijsje Oenema. Jutta Leerdam en Michelle de Jong waren de nummer twee en drie van de eerste omloop.

Kok snelde in een rechtstreeks duel met haar rivaal Leerdam naar een persoonlijk record van 37,08. Het baanrecord van de Russische Angelina Golikova staat sinds maart van dit jaar op 37,02. Het Nederlands record, gereden op hoogte in Salt Lake City, is sinds januari 2013 in handen van Oenema: 37,06.

Leerdam noteerde met 37,24 ook haar beste tijd ooit. Haar pr stond op 37,30, neergezet op de snelste baan ter wereld in Salt Lake City. Michelle de Jong schaatste met 37,79 de eerste 37'er uit haar loopbaan.

Met het stormachtige weer was de luchtdruk in Thialf heel erg laag, waardoor er ontzettend hard werd geschaatst. Dertien van de 24 schaatssters reden sneller dan ze ooit hadden gedaan.

De vrouwen rijden later op zondag nog een 500 meter. De snelste tijd over twee omlopen telt voor kwalificatie voor de WK afstanden in februari (top drie) en de twee wereldbekers in januari (top vijf).

Femke Kok en Jutta Leerdam reden tegen elkaar. Femke Kok en Jutta Leerdam reden tegen elkaar. Foto: ANP

Ter Mors eindigt als vijfde

Jorien ter Mors, die zaterdag teleurstelde met een vijfde plek op de 1.500 meter, eindigde in 37,95 als vijfde op de eerste 500 meter, nog achter Dione Voskamp (vierde in 37,93).

Wereldkampioen shorttrack Suzanne Schulting haalde met 38,31 vier honderdsten van haar persoonlijk record af. Dat was goed voor de negende plaats.

Letitia de Jong kwam niet verder dan de negentiende tijd (39,16). De Friezin werd vorig seizoen zesde bij de WK, maar is nu nog aan het terugkomen na een slijmbeursontsteking in haar heup.

Er wordt bij het kwalificatietoernooi ook een klassementje gemaakt van de snelste 500 meter en de 1.000 meter van maandag. De top twee uit deze rangschikking mag naar het EK sprint (16-17 januari). Leerdam is als Nederlands sprintkampioen al zeker van een ticket voor het toernooi in Thialf.