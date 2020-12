7/12 Louis Hollaar noteert de snelste tijd van de dag! De 22-jarige schaatser uit Numansdorp legt de 1.500 meter af in een tijd van 1.45,23 seconden. Chris Huizinga is de eerste die geen persoonlijk record rijdt, maar dat kunnen we hem vergeven, want hij heeft in het buitenland vaker onder deze gunstige omstandigheden gereden.