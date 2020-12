6/10 Joy Beune verloor gisteren op de 1.500 meter twee seconden ten opzichte van Ireen Wüst en gaat meteen vol in de aanval. Dat doet ze met succes, want Wüst kan haar in de slotfase niet meer bijbenen. Beune passeert de eindstreep binnen 3.59,89 minuten en Ireen Wüst binnen 4.03,53 minuten. Beune gaat Wüst in het tussenklassement voor het EK allround voorbij en 34-jarige schaatster heeft het niet meer in eigen hand.