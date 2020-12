Na een jaar vol tegenspoed had Ronald Mulder zaterdag op de openingsdag van het WK-kwalificatietoernooi in Thialf eindelijk het geluk aan zijn zijde. De 34-jarige schaatser was op de 500 meter 0,002 seconden sneller dan Hein Otterspeer en pakte zo het derde ticket voor de WK afstanden.

Natuurlijk was Mulder na zijn race vooral blij dat hij voor de zesde keer mee mag doen aan de WK. Maar vrijwel direct kwam ook de opluchting dat hij voorlopig geen vragen meer hoeft te beantwoorden over al zijn pech.

"Laat het nu alsjeblieft klaar zijn met die rol als slachtoffer", zei de sprinter van Team Reggeborgh met een lach. "Ik houd daar niet zo van. Ik word liever afgerekend op mijn prestaties dan dat mensen denken: oh, wat is hij zielig."

Toch was dat de afgelopen 365 dagen de verhaallijn waar Mulder maar niet aan kon ontsnappen. Bij de NK afstanden van precies een jaar geleden miste hij een WK-ticket door materiaalpech. Bij het NK sprint viel hij als klassementsleider. In de voorbereiding op deze winter moest hij tien dagen in quarantaine in een vakantiehuisje door een positieve coronatest van ploeggenoot Kjeld Nuis. Vervolgens werd hij een paar dagen van de NK afstanden ziek (geen corona) en moest hij geopereerd worden. En op de eerste 500 meter van het NK sprint van vorige maand werd hij gehinderd worden door zijn ploeggenoot Nuis.

"Het zijn allemaal grote teleurstellingen geweest", aldus Mulder. "En omdat er steeds weer naar gevraagd werd, werd ik er constant aan herinnerd. Dat is allemaal logisch, maar daarom ben ik zo ontzettend blij dat ik deze keer precies voldoende heb gedaan om me te plaatsen voor de grote toernooien."

Hein Otterspeer greep net naast een WK-ticket op de 500 meter. (Foto: Pro Shots)

Val Otterspeer helpt Mulder

Mulder was zaterdag bij de eerste 500 meter precies twee duizendsten sneller dan Otterspeer (34,916, om 34,918). De Nederlands sprintkampioen leek in de tweede omloop op weg om zijn tijd te verbeteren, maar hij ging onderuit in de laatste binnenbocht en gaf Mulder zo het laatste WK-ticket, achter Kai Verbij en Dai Dai N'tab.

De Nederlands recordhouder reed zijn tweede omloop pas na de val van Otterspeer en kon zich niet meer verbeteren (34,95). "In mijn eerste race was ik veel te gejaagd en in mijn tweede race maakte ik een grote fout in de laatste binnenbocht", aldus Mulder. "Ik ben dus niet megatrots op mijn tijden vandaag, maar het ging alleen om plaatsing en dat is gelukt."

Voor Otterspeer was de uitslag van de 500 meter juist "een harde klap, ook mentaal". "Ik was te gehaast en wilde te snel gas geven in de bocht. Het is zo ontzettend zuur dat ik door een domme, eigen fout op twee duizendsten een WK-plek misloop. Als ik was blijven staan, had ik waarschijnlijk mijn tijd verbeterd en was er niks aan de hand geweest."

Otterspeer kan zich maandag revancheren op zijn favoriete afstand, de 1.000 meter. De schade leek direct na zijn race mee te vallen, maar de sprinter van Jumbo-Visma heeft ook een geschiedenis van rugproblemen. "Daar maak ik me wel zorgen over, want je wordt natuurlijk niet beter van zo'n harde klap de kussens in. We gaan alles op alles zetten om maandag weer goed aan de start te staan."