Patrick Roest bewees zaterdag met een baanrecord bij het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen nogmaals dat hij een klasse apart is op de 5 kilometer. Sven Kramer eindigde op ruim vier seconden als tweede, maar houdt hoop dat hij zijn ploeggenoot kan verslaan op de afstand waarop hij drievoudig olympisch kampioen is.

"Op dit moment staat Patrick op eenzame hoogte op de 5 kilometer. Maar ik denk zeker dat het reëel is dat ik het gat met hem kan dichten", zei de 34-jarige Kramer na zijn race in Thialf.

Roest haalde met een tijd van 6.08,21 ruim zeven tienden van zijn eigen baanrecord in Thialf af. Kramer kwam een rit later tot 6.12,57. Hij plaatste zich net als de nummer drie Jorrit Bergsma (6.13,82) en Roest voor de WK afstanden (11-14 februari), het toernooi waarop Kramer Roest dit seizoen het liefst wil aftroeven.

"Ik moet Patrick op de hielen gaan zitten", aldus Kramer. "Want als je de druk er vol op zet, gaan mensen foutjes maken. Met ritten zoals deze maak ik het te comfortabel voor hem en kan hij makkelijk schaatsen. Dat is zijn verdienste en mijn tekortkoming op dit moment."

De Fries reed zaterdag zijn eerste officiële wedstrijd sinds 1 november, toen hij op de slotdag van de NK afstanden zesde werd op de 10 kilometer. Hij moest vorige maand door griep afzeggen voor het NK allround, waardoor hij zich de afgelopen weken met alleen trainingswedstrijdjes kon voorbereiden op het belangrijke kwalificatietoernooi.

"Ik moet gewoon nog wat vertrouwen opdoen om weer richting de 6.08 te gaan op de 5 kilometer", zei Kramer, die vorige week al wel een officieus persoonlijk record schaatste op de 3.000 meter. "Wat ik vorige week liet zien, was veel beter dan vandaag. Scherper, agressiever. Vandaag reed ik tot de helft te behouden. Ik moet dus nog groeien, maar gezien mijn voorseizoen ben ik al blij met hoe het nu gaat."

Patrick Roest was een klasse apart op de 5 kilometer in een vrijwel leeg Thialf. (Foto: Pro Shots)

Roest: 'Blazers maken geen verschil'

Roest was vorige week bij het trainingswedstrijdje over 3 kilometer nog net wat sneller dan Kramer en zaterdag bevestigde hij dat hij zijn topvorm weer terug heeft. Een maand geleden was hij ondanks zijn titel niet echt tevreden over zijn optreden bij het NK allround.

"Ik wist dat er vandaag wat mogelijk was, want ik heb vorige week veel vertrouwen opgedaan", zei de 25-jarige rijder van Jumbo-Visma. "Ik reed vandaag ook voor mijn grote concurrenten en moest dus een tijd neerzetten. Ha, dan kun je maar beter een goede tijd neerzetten."

De afgelopen maanden ging het in de Nederlandse schaatswereld veel over de (matige) ijskwaliteit in Thialf. Daar zijn sinds vorige week nog verhalen bij gekomen dat de ventilatieroosters in de hal zijn gedraaid en nu richting de baan blazen, waardoor er een gunstige luchtstroom zou ontstaan voor de schaatsers.

"Ik hoor daar ook een hoop over, maar ik denk dat het geen verschil maakt", zei Roest. "Ik vind het allemaal een beetje overdreven. Ze staan ergens in een hoek, dus voordat die echt voor een luchtstroom gaan zorgen… Ik voel me gewoon beter dan ooit en de ijsvloer ligt er momenteel heel goed bij, daar is deze tijd aan te danken."