Jorien ter Mors was zaterdag het grootste slachtoffer op de eerste dag van het WK-kwalificatietoernooi. De drievoudig olympisch kampioen werd mede door een slechte wissel slechts vijfde op de 1.500 meter en greep daardoor naast een ticket voor de WK afstanden op de schaatsmijl.

"Ik heb in de laatste ronde eigenlijk 300 meter met de handrem erop gereden", zei Ter Mors na haar race in Thialf. "Dat is erg jammer. Ik weet dat er meer inzat, maar ik heb mijn race gewoon niet goed ingedeeld."

De viervoudig Nederlands kampioen en voormalig olympisch (2014) en wereldkampioen (2016) op de 1.500 meter nam het in de voorlaatste rit op tegen Antoinette de Jong, die met 1.54,27 haar snelste tijd op een laaglandbaan reed. Die verrassend sterke race zorgde in de laatste ronde voor een moeilijke kruising, waarbij Ter Mors vanuit de binnenbocht voorrang gaf aan de Friezin.

"Halverwege die binnenbocht zag ik al dat het heel lastig zou worden op de kruising en ging ik al een beetje inhouden", aldus Ter Mors. "Ik heb voor de verstandige optie gekozen. Ik wilde geen gekke capriolen uithalen en een andere schaatsster uit de baan rijden."

Ter Mors vertraagde ook nog bijna het gehele rechte stuk, waardoor ze veel snelheid verloor. Op de streep kwam ze 73 honderdsten tekort op Melissa Wijfje, die in 1.55,37 het derde en laatste WK-ticket veroverde.

"Ik wist dat Antoinette op nieuwe schoenen rijdt en had er rekening mee gehouden dat ze sneller dan normaal zou starten. Maar misschien niet genoeg", zei Ter Mors. "Vooral in de tweede volle ronde heb ik het gat met haar te groot laten worden. Ik had voor de slotronde nog een versnelling gepland, maar als je moet inhouden, is het direct klaar."

Jorien ter Mors (rechts) was niet snel genoeg in haar rechtstreekse duel met Antoinette de Jong. (Foto: ANP)

'Geen ideale voorbereiding op kwalificatietoernooi'

Ter Mors reed zaterdag haar eerste race sinds 22 november, toen ze zich op de laatste dag van het NK allround terugtrok voor de afsluitende 5.000 meter. Twee dagen later ging ze tijdens een training door haar enkel en moest ze zich afmelden voor het NK sprint.

"Mijn enkel is nog niet 100 procent, er zit een botkneuzing aan de binnenkant", aldus de rijdster van Team IKO. "De schoenen van mijn schaats zijn heel hard, dus het is gevoelig als ik ze aan heb. Het belemmert me niet om hard te schaatsen, alleen is er continu een pijnprikkel aanwezig. Maar dat is niet de reden waarom ik nu geen WK-ticket heb."

Ter Mors erkende wel dat ze door haar blessure geen ideale voorbereiding heeft gehad op het kwalificatietoernooi. "Maar ik heb wel het idee dat ik goed schaats en fit ben, alleen moet je tactisch ook een goede race rijden. En geen slechte wissel hebben en er daardoor naast pissen."

Ter Mors krijgt zondag op de 500 meter en vooral maandag op de 1000 meter - de afstand waar op ze regerend olympisch kampioen is - nog de kans om zich te plaatsen voor de WK afstanden (11-14 februari in Heerenveen).