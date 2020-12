Ireen Wüst mag in februari proberen om voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden op de 1.500 meter. De 34-jarige schaatsster werd zaterdag bij het WK-kwalificatietoernooi tweede achter Antoinette de Jong. Nederlands kampioen Jorien ter Mors plaatste zich niet voor de WK afstanden.

De Jong reed met 1.54,27 haar snelste tijd ooit in Thialf en was zo verrassend de beste van de dag. Wüst eindigde in 1.54,98 als tweede en mag net als De Jong en de nummer drie Melissa Wijfje (1.55,37) naar de WK afstanden.

Irene Schouten haalde met 1.55,70 bijna een seconde van haar persoonlijk record af, maar het was niet genoeg voor een WK-ticket. Ze mag wel naar de wereldbekers in januari. Dat geldt ook voor Ter Mors, die in 1.56,10 vijfde werd. Dat zal door het missen van de WK niet meer dan een troostprijs zijn voor de olympisch kampioen van 2014.

Joy Beune (zesde in 1.56,19) kwam negen honderdsten tekort voor een wereldbekerticket.

Wüst, die twee maanden geleden bij de NK afstanden niet verder kwam dan de vierde plek, werd vorig seizoen in Salt Lake City voor het tweede jaar op rij en voor de vijfde keer in haar carrière wereldkampioen op de 1.500 meter. Ze kwalificeerde zich zaterdag voor de elfde voor de schaatsmijl bij de WK afstanden.

Er wordt bij het kwalificatietoernooi ook een klassementje gemaakt van de 1.500 meter en de 3.000 meter van zondag. De top twee uit deze rangschikking mag naar het EK allround (16-17 januari). De Jong is als Nederlands kampioen al zeker van een ticket voor het toernooi in Thialf.