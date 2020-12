Kai Verbij, Dai Dai N'tab, en Ronald Mulder hebben zich op de 500 meter geplaatst voor de WK afstanden. Zij reden zich zaterdag bij het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen bij de eerste drie op het sprintnummer. Hein Otterspeer kwam bij de tweede omloop ten val.

De 500 meter werd twee keer gereden. De schaatsers met de drie snelste tijden na twee manches mogen naar de WK afstanden, die van 11 tot en met 14 februari plaatsvinden in Thialf.

Verbij zette op de tweede 500 meter met 34,63 seconden de snelste tijd van de dag neer. N'tab, die begin dit seizoen voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen werd op de kortste afstand, kwam bij de eerste omloop met 34,71 tot de tweede tijd van de dag. Mulder eindigde met 34,91 als derde.

Mulder bleef Otterspeer maar net voor. Otterspeer kwam op de eerste 500 meter ook tot 34,91, maar hij was twee duizendsten langzamer dan Mulder. De Nederlands kampioen sprint kwam bij de tweede manche ten val.

Tevens verzekerden Verbij, N'tab en Mulder zich van deelname aan de enige twee wereldbekers van dit seizoen (22-24 januari en 29-31 januari). Ook Otterspeer (vierde) en Lennart Velema (vijfde in 35,05) gaan naar de World Cups in Heerenveen, want de top vijf plaatste zich voor deze twee wedstrijden.

Thialf is in kerstsferen. (Foto: ANP)

Krol en Nuis rijden alleen voor plaatsing EK sprint

Merijn Scheperkamp greep met 35,10 net naast een ticket voor de wereldbekers.

Thomas Krol (achtste in 35,13) en Kjeld Nuis (negende in 35,14) reden vooral voor plaatsing voor het EK sprint en meldden zich af voor de tweede 500 meter.

Er wordt bij het kwalificatietoernooi ook een klassementje gemaakt van de snelste 500 meter en de 1.000 meter van maandag. De top twee uit deze rangschikking mag naar het EK sprint (16-17 januari). Otterspeer is als Nederlands sprintkampioen al zeker van een ticket voor het toernooi in Thialf.