Dai Dai N'tab heeft zaterdag bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf de snelste tijd geschaatst bij de eerste 500 meter. Achter de Nederlands kampioen lijkt het spannend te worden voor de laatste twee tickets voor de WK afstanden.

N'tab was met 34,71 duidelijk de snelste bij het eerste onderdeel in Heerenveen. De 26-jarige sprinter werd begin dit seizoen voor de vierde keer in zijn carrière Nederlands kampioen op de 500 meter en hoopt dit seizoen zijn eerste WK-medaille te winnen.

Ronald Mulder (34,916), Hein Otterspeer (34,918) en Kai Verbij (34,93) eindigden op de plekken twee tot en met vier. Er wordt later op zaterdag nog een tweede 500 meter gereden, dus er is nog niks zeker na de eerste omloop.

De snelste tijd van de twee omlopen telt voor de kwalificatie voor de drie internationale toernooien die begin volgend jaar in Heerenveen worden gehouden.

Lennart Velema (vijfde in 35,06) en Jesper Hospes (zesde in 35,10) zullen zich flink moeten verbeteren om nog in aanmerking te komen voor een WK-ticket. Thomas Krol (zevende in 35,13) en Kjeld Nuis (achtste in 35,14) reden vooral voor plaatsing voor het EK sprint en meldden zich af voor de tweede 500 meter.

Tickets voor drie toernooien

De schaatsers met de drie snelste tijden na twee 500 meters mogen naar de WK afstanden (11-14 februari). De top vijf mag naar de enige twee wereldbekers van dit seizoen (22-24 januari en 29-31 januari).

Er wordt bij het kwalificatietoernooi ook een klassementje gemaakt van de snelste 500 meter en de 1.000 meter van maandag. De top twee uit deze rangschikking mag naar het EK sprint (16-17 januari). Hein Otterspeer is als Nederlands sprintkampioen al zeker van een ticket voor het toernooi in Thialf.