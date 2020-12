11/12 Hein Otterspeer gaat als eerste schaatser hard tegen de boarding en grijpt daardoor naast een ticket voor de WK afstanden. Door de val heeft even niemand het over de indrukwekkende tijd van Kai Verbij. De rijder van Jumbo-Visma klokt 34,63. Daarmee is hij voorbeeld sneller dan Dai Dai N'tab in de eerste omloop.