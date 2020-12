11/12 Jorien ter Mors en Antoinette de Jong maken er een zenuwslopend gevecht in de voorlaatste rit en De Jong komt als winnaar uit de strijd. Ze slaakt bij het passeren van de finish een oerkreet en dat is logisch ook, want met 1.54,27 is zij de snelste vrouw op het ijs en zeker van een ticket voor de WK afstanden. Ter Mors stelt teleur met de vijfde tijd: 1.56,10.