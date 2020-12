De Nederlandse schaatsers strijden vanaf zaterdag bij het WK-kwalificatietoernooi om felbegeerde tickets voor de EK allround/EK sprint, de WK afstanden en de wereldbeker. Ook al levert succes in Thialf deze keer een flink aantal weken alleen in een hotelkamer op.

Topschaatsers zijn het wel gewend dat ze vanaf eind december tot begin maart - de belangrijkste periode van het seizoen - in een cocon leven, geen handen schudden en zo weinig mogelijk mensen zien. "Ik heb al vanaf mijn achttiende geen Kerst gevierd met mijn familie", zegt de inmiddels 34-jarige Sven Kramer.

In een normale winter is een sociaal isolement de prijs om zo goed mogelijk te kunnen presteren op de grote internationale toernooien. In coronatijd is het de enige manier waarop wedstrijden door kunnen en mogen gaan.

In januari en februari zal er in Friesland een bubbel worden gecreëerd voor de EK allround/EK sprint (16-17 januari), twee wereldbekers (22-24 januari en 29-31 januari) en de WK afstanden (11-14 februari). De regels zullen nog wat strenger zijn dan bij de nationale toernooien van dit seizoen, wat waarschijnlijk zal betekenen dat rijders en coaches een week of zes hun huis uit moeten en in een hotel moeten leven.

"Laat ik allereerst benadrukken dat we superblij zijn dat deze toernooien kunnen plaatsvinden", zegt Jumbo-Visma-schaatser Thomas Krol. "Er zijn heel wat sporten die slechter af zijn en niets kunnen doen, dus wij zijn dankbaar dat het bij ons wel doorgaat."

"Maar het zal niet de leukste tijd worden, we kijken er niet direct naar uit om zes weken in een hotel te zitten en niks anders te mogen doen. Maar we weten dit al maanden en als er titels gewonnen kunnen worden, hebben we het er natuurlijk graag voor over."

Er gelden dit seizoen strenge regels bij de wedstrijden in Thialf. Er gelden dit seizoen strenge regels bij de wedstrijden in Thialf. Foto: Pro Shots

'Ontzettend blij dat die bubbel er komt'

Aan het begin van dit schaatsseizoen was het nog onduidelijk of er internationale wedstrijden zouden zijn deze winter. Alle World Cups en de WK afstanden in Peking werden geschrapt, maar eind november maakte de internationale schaatsbond ISU bekend dat het akkoord ging met een strikte bubbel in Heerenveen.

"Ik ben ontzettend blij dat die bubbel er komt en dat we kunnen schaatsen, omdat ik denk dat het ontzettend belangrijk is voor de sport", zegt Jumbo-Visma-coach Jac Orie. "Zelfs als we vier keer op een dag getest moeten worden, het maakt me echt niet uit."

Het is nog wel de vraag tegen welke buitenlandse schaatsers de Nederlanders het in januari en februari zullen opnemen. De Japanners komen niet naar Heerenveen, terwijl de Canadezen wel groen licht hebben gekregen. Zo zal elke nationale bond - en schaatser - zijn eigen afweging moeten maken.

"Ik hoop dat iedereen komt, want het is het mooiste om je met alle toppers te kunnen meten", zegt drievoudig wereldkampioen allround Patrick Roest. "Maar het is voor iedereen zijn eigen keuze. En gelukkig strijden we als Nederlanders al vaak met de beste schaatsers ter wereld."

Het WK-kwalificatietoernooi in Heerenveen begint zaterdag en duurt tot en met maandag.