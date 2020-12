Voor de Nederlandse schaatsers is van zaterdag tot en met maandag het belangrijkste nationale toernooi van de winter. Wat staat er op het spel bij het WK-kwalificatietoernooi in Thialf en hoe ziet het programma eruit?

Wat staat er op het spel?

De schaatskalender is volledig op de schop gegaan door de coronapandemie, maar toch staan in de eerste zes weken van 2021 de EK allround/EK sprint, twee World Cups en de WK afstanden op het programma, allemaal in Heerenveen. Voor die toernooien moeten de Nederlandse rijders zich bij het kwalificatietoernooi zien te plaatsen.

EK allround/EK sprint (16-17 januari)

De winnaars van het NK allround (Patrick Roest en Antoinette de Jong) en het NK sprint (Hein Otterspeer en Jutta Leerdam) zijn al zeker van het EK. Dat betekent dat er nog acht tickets te vergeven zijn; twee per sekse voor het EK allround en twee per sekse voor het EK sprint.

Bij het WK-kwalificatietoernooi wordt een klassementje gemaakt van de 1.500 en 5.000 meter (mannen) en de 1.500 en 3.000 meter (vrouwen). De beste twee uit deze ranking mogen naar het EK allround (de Nederlands kampioenen niet meegeteld).

Voor plaatsing voor het EK sprint komt er een klassementje van de 500 meter en de 1.000 meter, waarbij de top twee (Nederlands kampioenen niet meegeteld) een ticket krijgt. De 500 meter wordt twee keer gereden bij het kwalificatietoernooi; alleen de snelste 500 meter telt voor het klassementje.

Patrick Roest en Antoinette de Jong werden in november Nederlands kampioen allround. Patrick Roest en Antoinette de Jong werden in november Nederlands kampioen allround. Foto: Pro Shots

WK afstanden (11-14 februari)

Bij de individuele afstanden plaatst de top drie van het kwalificatietoernooi zich voor de WK afstanden, behalve bij de langste afstanden. Op de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen zijn er maar twee WK-tickets, dus gaat het daar om de top twee in Heerenveen. De 500 meter wordt twee keer gereden komend weekend. Voor de WK-selectie gaat het om de beste tijd en niet om het klassement van beide omlopen.

Voor de teamonderdelen bepaalt bondscoach Jan Coopmans wie naar de WK mag. Bij de massastart gaat het om twee schaatsers per sekse (plus een reserve) en bij de ploegenachtervolging bestaat het team uit vier rijders per sekse.

World Cups (22-24 januari en 29-31 januari)

De selectie voor de enige twee wereldbekerweekenden van dit seizoen wordt ook bepaald door de uitslagen bij het WK-kwalificatietoernooi. Op de individuele afstanden gaat het om de top vijf (de 5 kilometer voor vrouwen en de 10 kilometer voor mannen worden deze winter niet verreden in de World Cup). Bij de 500 meter gaat het wederom om de snelste tijd van de twee omlopen. Bondscoach Coopmans bepaalt de selecties voor de massastart en de ploegenachtervolging.

In alle gevallen en voor alle toernooien heeft de selectiecommissie langebaan volgens de reglementen voor 'uitzonderlijke gevallen' één aanwijsplek per sekse en per afstand of toernooi.

Alle wedstrijden zijn dit seizoen in Thialf. Alle wedstrijden zijn dit seizoen in Thialf. Foto: Pro Shots

Programma

Zaterdag 26 december

12.33 uur: 1e 500 meter mannen

13.17 uur: 1.500 meter vrouwen

14.18 uur: 2e 500 meter mannen

15.00 uur: 5.000 meter mannen

Zondag 27 december

14.03 uur: 1e 500 meter vrouwen

14.47 uur: 1.500 meter mannen

15.47 uur: 2e 500 meter vrouwen

16.26 uur: 3.000 meter vrouwen

17.34 uur: Massastart mannen

Maandag 28 december

12.50 uur: 5.000 meter vrouwen

13.59 uur: 10.000 meter mannen

16.06 uur: 1.000 meter vrouwen

16.55 uur: 1.000 meter mannen

17.38 uur: Massastart vrouwen