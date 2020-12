De Nederlandse topschaatsers zien in de aanloop naar het belangrijke WK-kwalificatietoernooi verbetering in de veelbesproken ijskwaliteit in Thialf, maar Sven Kramer benadrukt dat het probleem nog niet opgelost is.

"Het ijs wordt langzaam beter, maar het is nog steeds niet constant genoeg", zegt Kramer woensdag bij een digitaal persmoment van zijn ploeg Jumbo-Visma. "Thialf heeft nog maar één job en dat is goed ijs neerleggen. Daar wordt (vanuit de KNSB, NOC*NSF en de ploegen, red.) meer dan genoeg voor betaald, dus daar mogen wij ook een bepaalde kwaliteitseis bij hebben."

"Iedereen doet zijn best, maar ik vind het allemaal rijkelijk laat. We hebben als schaatsers al sinds juli ons ongenoegen geuit over de kwaliteit van het ijs. Ik heb er geen boodschap aan dat we tijd nodig hebben om aan de nieuwe ijsmeesters te wennen. Hard schaatsen is mijn werk, daar word ik op afgerekend. Over dik een jaar zijn de Olympische Spelen, dus we hebben geen tijd."

De kwaliteit van het ijs in de Heerenveense hal - de dagelijkse trainingslocatie voor alle Nederlandse toppers - is al maanden een belangrijk onderwerp van gesprek. Thialf heeft door financiële problemen flink moeten saneren en in oktober kondigde de bekende ijsmeester Beert Boomsma na twintig jaar zijn afscheid aan.

Begin december deelden veel topschaatsers hun grote zorgen via een artikel in De Telegraaf. Kramer zei in dat stuk onder meer dat de nieuwe mensen die de ijsdweilmachines besturen "geen idee hebben wat ze moeten doen".

De 34-jarige Fries zegt woensdag dat de schaatsers vaak het idee hebben dat hun feedback over het ijs niet serieus genomen wordt door Thialf. "We zijn al snel de lastige schaatsers. En ja, ik ben iemand die hiervoor gaat staan, omdat ik vind dat de sport tekort wordt gedaan. Dat heeft niks met mij persoonlijk te maken, maar ik vind wel dat ik het moet kunnen uiten als iets niet goed is."

Thialf heeft flink moeten bezuinigen om het hoofd boven water te houden. Thialf heeft flink moeten bezuinigen om het hoofd boven water te houden. Foto: Pro Shots

Veel recordtijden afgelopen weekend

Afgaande op de tijden van een trainingswedstrijdje van afgelopen weekend heeft de kritiek van de schaatsers effect gehad. In totaal waren er 36 persoonlijke records en Patrick Roest, Kramer en de Belg Bart Swings reden op de incourante 3 kilometer onder het baanrecord van Kramer (al worden de toptijden officieel niet erkend door de KNSB).

"De gesprekken met Thialf zijn de afgelopen maanden moeilijk gegaan, het is jammer dat het via de media moest", aldus Roest. "Maar uiteindelijk hebben we toch goed met elkaar kunnen praten. Er wordt nu beter naar ons geluisterd en het ijs is ook echt beter."

De drievoudig wereldkampioen allround snapt dat zijn ploeggenoot Kramer nog steeds kritisch is. "In de afgelopen maanden is de kwaliteit van het ijs echt ondermaats geweest. Het is belangrijk om elkaar scherp te houden. Maar ze hebben bij Thialf een goede stap gezet, dan moet je ze daar ook een compliment voor geven. Hopelijk is het ijs komend weekend net zo goed als afgelopen zaterdag."

Jac Orie zit als coach van Jumbo-Visma in een appgroep met andere coaches en de ijsmeesters. "Als we maar een beetje on speaking terms blijven, dat is ook voor een gedeelte mijn rol. Het ijs is nu in ieder geval heel wat beter, Thialf is op de goede weg."

Kramer: 'Ik wil gewoon dat er goede ijsvloer ligt'

Kramer erkent dat de kwaliteit van het ijs in Heerenveen "aan de beterende hand is". "Maar het is ook belangrijk dat het élke dag goed is. Uiteindelijk ben ik niet zo van de praatsessies. Ik wil gewoon dat er een goede ijsvloer ligt."

Het kwalificatietoernooi - waarbij tickets te verdienen zijn voor het EK allround, het EK sprint, de WK afstanden en de twee World Cups in Heerenveen - begint zaterdag en duurt tot en met maandag.