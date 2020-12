Ook het Europees Hof heeft oud-schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt woensdag gelijk gegeven. De internationale schaatsbond ISU mocht hen niet straffen als ze zouden meedoen aan de Icederby in Dubai, bevestigt het Gerecht van de Europese Unie.

Oud-langebaanschaatser Tuitert en ex-shorttracker Kerstholt wilden in 2014 deelnemen aan het lucratieve nieuwe toernooi, maar de ISU verzette zich daar als niet-organisator fel tegen en dreigde schaatsers die wilden meedoen zelfs levenslang te schorsen.

Daarop stapte het tweetal naar de Europese Commissie, die oordeelde dat de schaatsbond buiten zijn boekje ging. De bond zou zich gedragen als een monopolist. De ISU stapte daarop naar het Gerecht.

Het Europees Hof bevestigt dat de bond met de strafmaatregelen voor deelname aan niet-toegestane wedstrijden de Europese mededingingsregels schendt. "Het was een historische uitspraak en nu is er nogmaals een bevestiging", reageerde Tuitert woensdag.

In april vorig jaar werden de eerste plannen voor Icederby gepresenteerd. Inmiddels is de status van het evenement onduidelijk. (Foto: ANP)

Tuitert en Kerstholt komen op voor atleten

Tuitert en Kerstholt wilden met hun zaak opkomen voor de rechten van atleten. "We willen gewoon niet dat sporters in hun activiteiten gehinderd worden en dat sportbonden in het algemeen organisatoren van evenementen tegenwerken. Het gaat om mensen die hun nek uitsteken en sporters extra kansen geven", aldus Tuitert.

Een voorbeeld was het initiatief van een aantal topzwemmers die buiten de internationale zwembond FINA om wedstrijden wilden organiseren. Dat werd aanvankelijk verboden maar dit najaar waren er in Boedapest toch lucratieve wedstrijden in de International Swimming League.

De status van Icederby is onduidelijk. Het evenement waaraan zowel langebaanschaatsers als shorttrackers zouden meedoen zou dit jaar voor het eerst worden gehouden in Thialf, maar ging uiteindelijk niet door.