Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt waren zondag in Heerenveen het succesvolst bij de eerste NK afstanden shorttrack. Schulting won alle nationale titels bij de vrouwen, terwijl Knegt twee afstanden won.

De 23-jarige Schulting was op de 1.000 en 1.500 meter zoals verwacht een klasse apart. Op de 500 meter was ze in de A-finale vier honderdsten sneller dan Xandra Velzeboer. Het negentienjarige talent eindigde het toernooi met twee keer zilver (500 en 1.500 meter) en één keer brons (1.000 meter).

Bij de mannen won Knegt de 500 meter en de 1.000 meter. Op de kilometer was de Fries in de laatste ronde verwikkeld in een fel duel met Itzhak de Laat en hij drukte zijn schaats uiteindelijk drie honderdsten eerder over de streep dan zijn ploeggenoot. Op de 500 meter schaatste Knegt soeverein naar de nationale titel. Op de 1.500 meter ging het goud verrassend naar Jens van 't Wout.

De NK afstanden stonden dit seizoen voor het eerst op het programma. Het toernooi is in het leven geroepen om de shorttrackers toch nog wat wedstrijden te geven; door de coronapandemie zijn alle World Cups afgelast. Het gaat dit weekend alleen om afstandszeges. Bij het 'normale' NK shorttrack strijden de schaatsers altijd om de allroundtitel na vier afstanden.

De Nederlandse shorttrackers reden vorige week bij de International Invitation Cup in Thialf hun eerste wedstrijd van de winter. Knegt boekte toen op de 1.000 meter zijn eerste overwinning in 757 dagen.