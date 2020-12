Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt hebben zondag in Heerenveen de eerste gouden medailles veroverd bij de NK afstanden shorttrack. De wereldtoppers werden bij het nieuwe toernooi beiden nationaal kampioen op de 1.000 meter en 500 meter.

De 23-jarige Schulting rekende in de A-finale van de 1.000 meter zoals verwacht zonder al te veel problemen af met Selma Poutsma en Xandra Velzeboer. Rianne de Vries werd vijfde, terwijl Yara van Kerkhof eerder op zondag werd uitgeschakeld in de halve finales.

De mannenfinale op de kilometer was een stuk spannender. Knegt was in de laatste ronde verwikkeld in een fel duel met Itzhak de Laat en de Fries drukte zijn schaats uiteindelijk drie honderdsten eerder over de streep dan zijn ploeggenoot. Friso Emons pakte brons door Sven Roes negen duizendsten voor te blijven.

Later op de middag schreven Schulting en Knegt ook de 500 meter op hun naam. In de eindstrijd rekende Schulting simpel af met Velzeboer (tweede) en De Vries (derde), terwijl Knegt met overmacht de korte sprintafstand won. Hij reed vanaf de start op kop en stond de eerste plaats niet meer af. De Laat en Melle van 't Wout completeerden het podium.

Voor het eerst een NK afstanden

De NK afstanden staan dit seizoen voor het eerst op het programma. Het toernooi is in het leven geroepen om de shorttrackers toch nog wat wedstrijden te geven; door de coronapandemie zijn alle World Cups afgelast. Het gaat dit weekend alleen om afstandszeges. Bij het 'normale' NK shorttrack strijden de schaatsers altijd om de allroundtitel na vier afstanden.

De Nederlandse shorttrackers reden vorige week bij de International Invitation Cup in Thialf hun eerste wedstrijd van de winter. Knegt boekte toen op de 1.000 meter zijn eerste overwinning in 757 dagen.