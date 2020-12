Suzanne Schulting is het shorttrackseizoen zaterdag begonnen met een overwinning. De regerend wereldkampioen was bij de International Invitation Cup in Heerenveen de sterkste op de 1.500 meter.

Schulting bleef haar landgenote Gioya Lancee (tweede) en de Française Tiffany Huot Marchand (derde) voor. Xandra Velzeboer eindigde net naast het podium op de vierde plaats.

"Dit is een lekker gevoel en daar ben ik blij mee", jubelde Schulting, die zich later op de dag ook plaatste voor de finales van de 500 en de 1.000 meter, na haar zege bij de NOS. "Maar wel jammer dat er toch een beetje tegenstand mist."

Voor de shorttrackers is de Invitation Cup de eerste wedstrijd in 291 dagen. "Eindelijk mogen we weer racen, man tegen man en vrouw tegen vrouw. Daar ben ik heel blij mee", zei Schulting vrijdag al na de kwalificaties.

Een week geleden kwam de 23-jarige rijdster ook al in actie op de langebaan. Bij de NK sprint veroverde ze verrassend het brons.

Sjinkie Knegt kwam ten val in de halve finales van de 1.000 meter, maar plaatste zich toch voor de eindstrijd. (Foto: ANP)

Knegt derde in B-finale

Bij de mannen kwam Sjinkie Knegt op de 1.500 meter niet verder dan de derde plaats in de B-finale. De overwinning werd opgeëist door Quentin Fercog. De Fransman hield de Nederlanders Itzhak de Laat (tweede) en Sven Roes (derde) achter zich.

Op de 1.000 meter kwam Knegt in de halve finales ten val, maar drong hij desondanks door tot de eindstrijd. Ook op de 500 meter staat de Fries in de finale.

De Invitation Cup, al vele jaren de seizoensopener in het shorttrack, stond eigenlijk eind oktober al op het programma. Vanwege enkele coronabesmettingen onder de deelnemers werd het evenement op het laatst moment afgelast.

Zondag worden de finales van de 500 meter, 1.000 meter, de mixed relay en de achtervolging verreden in Thialf. Bij het toernooi kunnen de Nederlandse shorttrackers zich ook in de kijker rijden voor de EK, van 22 tot en met 24 januari in Gdansk.

Volgend weekend komen de Nederlandse shorttrackers opnieuw in actie. Dan nemen ze in Heerenveen deel aan de NK afstanden, een nieuwe wedstrijd op de kalender.