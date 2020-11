Hein Otterspeer heeft zondag voor de derde keer in zijn loopbaan de Nederlandse sprinttitel veroverd. De 32-jarige schaatser van Jumbo-Visma hield op de slotdag ploeggenoten Kai Verbij en Dai Dai N'tab achter zich in Thialf.

Otterspeer reed met 34,91 een degelijke 500 meter en verdedigde later op de dag op de afsluitende 1.000 meter met succes een voorsprong van 1,11 seconden op N'tab. In een onderling duel troefde Otterspeer naaste belager N'tab af - 1.08,78 om 1.09,28 - en stelde hij in stijl het goud veilig.

Het is de derde keer dat Otterspeer zich Nederlands kampioen mag noemen, na eerder succes in 2015 en 2019. Ook in 2012 (zilver), 2013 (brons), 2014 (zilver) en 2018 (zilver) eindigde de Zuid-Hollander op het podium bij het NK sprint. Met zijn titel van zondag plaatst Otterspeer zich voor het EK sprint (16 en 17 januari in Thialf).

Verbij, die met een tijd van 35,02 de vierde tijd noteerde op de tweede 500 meter, begon de 1.000 meter als derde in de rangschikking op 1,49 seconden van Otterspeer. Hij klokte met 1.08,62 de tweede tijd en pakte het zilver nog af van N'tab, die genoegen moest nemen met brons.

Hein Otterspeer troefde Dai Dai N'tab af in een rechtstreeks duel op de 1.000 meter. (Foto: Pro Shots)

Krol ondanks zege op 1.000 meter buiten podium

Thomas Krol was na de eerste dag de grootste concurrent van Otterspeer, maar de specialist op de 1.000 en 1.500 meter schakelde zichzelf uit op de 500 meter. Hij viel met nog 50 meter te gaan en kwam daardoor niet verder dan de achttiende tijd (36,28). Krol won wel de 1.000 meter in 1.08,34, maar greep net naast het eremetaal.

Ronald Mulder begon de slotdag goed door de tweede 500 meter met een tijd van 34,80 te winnen, maar meldde zich af voor de afsluitende 1.000 meter. Mulders klassement werd zaterdag verpest doordat hij op de eerste 500 meter op de kruising werd gehinderd door zijn teamgenoot Kjeld Nuis. De kampioen van vier jaar geleden stond vierde op 2,36 seconden van Otterspeer.

Kjeld Nuis zette met 35,45 de zevende tijd neer op de tweede 500 meter, maar de titelverdediger mocht door zijn diskwalificatie niet meer starten op de afsluitende 1.000 meter.

Thomas Krol kwam op zijn zitvlak over de streep op de 500 meter. (Foto: ANP)