Jutta Leerdam heeft zondag voor de tweede keer in haar carrière de Nederlandse sprinttitel veroverd. De 21-jarige Zuid-Hollandse stootte met winst van de afsluitende 1.000 meter Femke Kok van de eerste plaats. Het brons ging naar topshorttracker Suzanne Schulting.

Kok won de eerste drie afstanden van het NK en verdedigde op de 1.000 meter een voorsprong van 0,31 seconden op Leerdam.

Zaterdag was de twintigjarige Friezin op de kilometer met een dik persoonlijk record (1.14,23) elf honderdsten sneller dan Leerdam, maar de regerend wereldkampioen op deze afstand liet zich zondag niet nog een keer verrassen. Ze kwam in de voorlaatste rit tot 1.14,13, waarna Kok zich stukbeet op die tijd: 1.15,53.

Leerdam, die twee jaar geleden ook goud won bij het NK sprint, heeft zich door de Nederlandse titel geplaatst voor het EK sprint (16 en 17 januari in Thialf). De andere twee tickets worden eind december verdeeld bij het WK-kwalificatietoernooi.

Femke Kok (links) en Jutta Leerdam praten na, na de door Kok gewonnen tweede 500 meter. (Foto: ANP)

Eerste langebaanmedaille voor Schulting

Schulting was op de tweede 1.000 meter bijna een seconde langzamer dan haar persoonlijk record van zaterdag, maar haar tijd (1.15,77) was ruim voldoende om de derde plek in het klassement te behouden.

Voor de 23-jarige Friezin is het haar eerste medaille bij een langebaantoernooi (massastart niet meegerekend). In het shorttrack werd ze al olympisch, wereld-, Europees en Nederlands kampioen.

Ireen Wüst eindigde op de slotafstand vlak voor Schulting als derde in 1.15,56. De 34-jarige Brabantse sloot de sprintvierkamp af op de zesde plek, nog achter Michelle de Jong (vierde) en Marrit Fledderus (vijfde).