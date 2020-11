Femke Kok heeft zondag ook de derde afstand bij het NK sprint gewonnen. De twintigjarige Friezin was op de tweede 500 meter acht honderdsten sneller dan Jutta Leerdam, die op de afsluitende 1.000 meter 0,31 seconden moet goedmaken om de titel te winnen.

Kok rekende in een rechtstreeks duel in Thialf af met Leerdam: 37,52 om 37,60. Daarmee was het verschil zes honderdsten groter dan zaterdag bij de eerste 500 meter, toen Kok won in 37,51 en Leerdam tot 37,53 kwam.

Op de eerste NK-dag won Kok ook de 1.000 meter - ze was elf honderdsten sneller dan Leerdam - maar de 21-jarige Zuid-Hollandse had last van materiaalpech en is als regerend wereldkampioen op papier sterker dan Kok op de kilometer.

De beslissende 1.000 meter begint rond 16.30 uur. De winnares van het NK sprint plaatst zich voor het EK sprint (16 en 17 januari in Thialf).

Femke Kok (links) en Jutta Leerdam praten na, na de 500 meter. (Foto: ANP)

Schulting rijdt weer een persoonlijk record

De rest van het veld volgt op grote afstand van de top twee. Suzanne Schulting behield de derde plek in het klassement door met 38,35 nog eens twee tienden van haar persoonlijk record af te halen. Zaterdag kwam ze bij haar eerste 500 meter in twee jaar tijd tot 38,57.

De wereldkampioen shorttrack eindigde als vierde op de tweede 500 meter, achter Michelle de Jong (38,19). Schulting verdedigt op de 1.000 meter een voorsprong van 26 honderdsten op De Jong. Haar achterstand op Kok is liefst 4,44 seconden.

Ireen Wüst eindigde in 38,86 als tiende op de 500 meter. De 34-jarige Brabantse staat zevende na drie afstanden.