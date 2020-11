Rit 7 - Wüst (1.15,56) rekent in een direct duel af met Schulting (1.15,77), maar het is niet genoeg voor de eerste plek in het klassement, die voorlopig in handen blijft van Wijfje. In de volgende twee ritten gaat de titelstrijd beslist worden, met als eerste Jutta Leerdam op het ijs.