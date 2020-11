Natuurlijk was Ronald Mulder zaterdag boos en ontzettend teleurgesteld toen zijn NK sprint verpest werd, doordat Kjeld Nuis hem geen voorrang verleende op de kruising van de 500 meter. Maar de 34-jarige schaatser weigerde zijn teamgenoot een verwijt te maken.

Een paar minuten na zijn zoveelste tegenslag van de afgelopen twaalf maanden zit Mulder met gebogen hoofd langs de baan in Thialf. De man die zijn kansen op een goed resultaat bij het NK sprint al na 200 meter schaatsen om zeep heeft geholpen zit vlak naast hem, maar er vallen geen harde woorden tussen Mulder en Nuis.

"Ik ben wel boos, maar niet per se op Kjeld. Ik ben boos dat mijn klassement niets meer waard is", zegt Mulder even later. "Hij schaatst ons allebei uit het toernooi, maar dat neem ik hem niet kwalijk. Dit kan nu eenmaal gebeuren in onze sport en het is domme pech dat het ons overkomt. Het is niet iets persoonlijks en dat ga ik er ook niet van maken."

Ondanks zijn teleurstelling bracht Mulder deze boodschap al op het ijs over aan Nuis. "Natuurlijk was mijn eerste emotie boosheid. Maar al heel snel daarna bedacht ik me dat ook Kjeld nu wel door de grond kon zakken. Daarom zei ik vlak na de 500 meter tegen hem: 'Ik baal als een stekker, want mijn toernooi is klaar. Maar ik weet dat jij net zo hard baalt.' Of ik op dat moment niet vooral met mezelf bezig moet zijn? Hallo, we zijn met elkáár bezig. We zijn teamgenoten, dus we rijden met elkaar."

Ronald Mulder (rechts) en Kjeld Nuis balen na de 500 meter. (Foto: ANP)

Nuis: 'Ronald is een veel te grote gentleman'

Nuis, die gediskwalificeerd werd voor het hinderen van Mulder, noemde zijn ploegmaat bij Team Reggeborgh "een veel te grote gentleman". "Ik voel me zo'n stumperd. Het doet heel veel pijn dat ik het voor Ronald verkloot heb."

De titelverdediger was na de loting op vrijdag al bezig met de mogelijkheid dat hij een moeilijke wissel zou krijgen op de 500 meter. Door een geweldige opening van Mulder (9,61) en een matige 100 meter van Nuis (10,0) kwamen de twee sprinters vrijwel tegelijk de kruising op, waarna Nuis zijn collega over het hoofd zag.

"Kjeld kon Ronald niet zien en maakte de gok om gelijk naar binnen te gaan", aldus Gerard van Velde, de coach van Nuis en Mulder. "Het probleem was dat Ronald een supergoede buitenbocht reed. Dit is natuurlijk een heel erg beroerde situatie, voor Ronald en Kjeld."

Van Velde heeft in zijn eigen schaatscarrière ook meerdere keren een tegenstander gehinderd en uit een toernooi gereden. "Dat is heel erg, heel emotioneel ook. Want je gunt het de ander niet, je doet het niet expres."

Coach Gerard van Velde (rechts) ziet de dramatische kruising tussen Ronald Mulder en Kjeld Nuis van dichtbij. (Foto: Pro Shots)

Mulder had heel rare aanloop naar NK

Mulder mocht de 500 meter wel overrijden en met een tijd van 34,86 eindigde hij nog knap als derde, maar na amper een half uur herstel werd hij op de 1.000 meter slechts elfde in 1.10,49. In het klassement staat de Zwollenaar zesde, op een te grote achterstand om nog aan het podium te kunnen denken.

Het NK sprint past zo naadloos in het pechjaar van Mulder. In januari was hij bij het vorige nationale sprintkampioenschap op weg naar de titel, toen hij op de tweede 500 meter op een blokje stapte en viel. In oktober moest hij in quarantaine op een vakantiepark na een positieve coronatest van Nuis. En een maand geleden werd hij erg ziek door een keelamandelontsteking, waardoor hij de NK afstanden moest missen en geopereerd moest worden.

"Ik sta nu pas weer iets meer dan een week op het ijs, want na de operatie aan mijn amandelen mocht ik twee weken niet schaatsen", aldus Mulder. "Het was daardoor een heel rare aanloop naar het NK sprint, maar stiekem voelde ik dat ik best wel goed was. Ik had dat graag laten zien, maar nu moet ik zondag maar twee heel goede afstanden neerzetten."

De slotdag van het NK sprint begint zondag om 15.15 uur met de tweede 500 meter voor vrouwen. De mannen starten om 15.51 uur aan hun tweede 500 meter. Daarna volgen nog de tweede 1.000 meters.