De eerste dag van het NK sprint leverde bij de vrouwen zoals verwacht een strijd op tussen Femke Kok en Jutta Leerdam, maar verrassend genoeg gaat Kok na twee afstanden aan de leiding. Leerdam wilde toeslaan op 'haar' 1.000 meter, maar mede door materiaalpech werd ze tweede achter haar grote concurrent.

Tijdens het inrijden voor de 1.000 meter had Leerdam al het gevoel dat er iets mis was met haar schaats. "Ik hoorde een rare tik, maar kon niet vinden wat er aan de hand was. Dus ik dacht: het zal wel in mijn hoofd zitten."

De 21-jarige wereldkampioen reed met 1.14,34 een meer dan acceptabele tijd, maar ze was wel bijna zeven tienden langzamer dan haar snelste 1.000 meter in Thialf (1.13,67). En belangrijker: in de daguitslag eindigde ze achter Kok (1.14,23).

Na haar race ontdekte Leerdam dat er een schroef was losgedraaid, waardoor er een gat van een paar millimeter tussen de brug en de schoen van haar schaats zat. "Het voelde alsof ik een dubbele klapschaats had, ik kon mijn kracht niet goed kwijt. Mijn coaches zeiden dat ik op één been heb geschaatst, dus dat 1.14,3 nog een knappe tijd is."

Leerdam weet niet hoeveel tijd de materiaalpech haar heeft gekost. "Ik wil ook geen excuses zoeken en heb het liever niet te veel over die schaats. Maar ik weet wel dat ik beter kan dan dit op de 1.000 meter. Mijn rondje op de 500 meter was sneller dan mijn eerste ronde op de 1.000 meter (26,9 om 27,2, red.), normaal is dat andersom."

Leerdam reed eerder op zaterdag haar beste 500 meter ooit in Thialf (37,53) en lijkt ondanks haar mindere 1.000 meter nog steeds de favoriet voor de titel. De kampioen van twee seizoenen geleden moet zondag op de tweede 500 meter 0,07 seconden goedmaken op Kok. Met ook nog een tweede 1.000 meter te gaan, moet dat verschil te overbruggen zijn. "Gelukkig heb ik mijn kansen op de titel nog niet vergooid", aldus Leerdam. "Morgen gewoon knallen en niet meer aan die schaats denken."

Femke Kok reed een sterke eerste dag in Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Kok: 'Niet verwacht eerste te staan'

Kok is zelf misschien nog wel het meest verrast dat ze halverwege aan de leiding gaat. Het twintigjarige toptalent toonde wederom aan dat ze de beste Nederlandse is op de 500 meter (37,51) en reed vervolgens met afstand haar snelste 1.000 meter ooit. Ze haalde bijna een seconde van haar persoonlijk record, dat op 1.15,16 staat.

"Ik had absoluut niet verwacht dat ik eerste zou staan na de eerste dag", zei de Friezin met een grote glimlach. "Na de 500 meter baalde ik wel een beetje, omdat ik weet dat dat de afstand is waarop ik tijd moet pakken op Jutta. Niemand had van tevoren gedacht dat ik de 1.000 meter zou winnen, maar ik kon eindelijk weer een keer lekker doorrijden op die afstand."

Kok weet dat Leerdam op papier nog steeds een grotere kans heeft om het goud te winnen. "Het wordt een spannende dag morgen, want Jutta zal heel gebrand zijn om hard te rijden. Maar ik kan wel met die spanning omgaan."