Suzanne Schulting toonde zaterdag op de eerste dag van het NK sprint aan dat ze ook op de langebaan mee kan doen met de wereldtop. De wereldkampioen in het shorttrack sluit deelname aan de WK afstanden in februari in Thialf niet uit.

"Ik start eind december bij het WK-kwalificatietoernooi en dan ga ik niet alleen rijden om te rijden. Ik wil me ook echt plaatsen voor de WK afstanden", zei Schulting na haar verrassende eerste dag op het NK sprint in Thialf.

De 23-jarige schaatsster staat halverwege het NK derde in het klassement, achter favorieten Femke Kok en Jutta Leerdam. Ze verbeterde zowel op de 500 meter (38,57) als op de 1.000 meter (1.14,89) haar persoonlijk record.

Op de 1.000 meter werd Schulting derde en was ze maar een halve seconde langzamer dan Leerdam, de regerend wereldkampioen op deze afstand. Als ze die prestatie herhaalt bij het kwalificatietoernooi (26-28 december), is ze absoluut een kanshebber voor een WK-ticket.

Het zal vervolgens de vraag zijn of ze ook gaat rijden op het toernooi, dat van 11 tot en met 14 februari wordt gehouden in Heerenveen. "Als ik me plaats voor de WK, zullen we daarna kijken of het in mijn schema past", wilde Schulting zaterdag nog geen harde toezegging doen.

Reden tot lachen voor Suzanne Schulting, die na de eerste dag op het NK sprint op de derde plek staat. (Foto: Pro Shots)

Derde plek hoogst haalbare op NK

Schulting blijft primair een shorttracker, de discipline waarop ze al jaren tot de besten ter wereld behoort. Maar als er een seizoen is waarin ze meer ruimte heeft voor uitstapjes naar de langebaan, dan is het in deze door de coronapandemie verstoorde winter.

De shorttrackkalender werd deze week nog verder uitgehold door het schrappen van de wereldbekers in Bietigheim-Bissingen en Dresden in februari. Er zullen dit seizoen daardoor geen World Cups zijn. Voorlopig staat er nog wel een EK (22-24 januari in het Poolse Gdansk) en een WK (5-7 maart in Dordrecht) op de planning.

Hoewel Schulting volgend weekend bij de International Invitation Cup in Heerenveen eindelijk haar eerste shorttrackwedstrijd sinds februari zal rijden, blijft de langebaan voor haar een goed alternatief om toch de competitie op te zoeken.

Zondag verdedigt Schulting in ieder geval haar podiumplek bij het NK in Thialf, waar de schaatsers voor de tweede keer een 500 en een 1.000 meter zullen rijden. "Ik ga vol voor de derde plek, want Femke en Jutta zijn te goed voor mij."