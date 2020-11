Kjeld Nuis was zaterdag geëmotioneerd na de eerste 500 meter van het NK sprint. De titelverdediger hinderde ploeggenoot Ronald Mulder op de kruising, waardoor hij zelf gediskwalificeerd werd en Mulder een snelle tijd kon vergeten.

"Dit is superzielig voor Ronald", zei Nuis met tranen in zijn ogen in een eerste reactie bij de NOS. "Hij mag de 500 meter overrijden, maar dat is een schrale troost. Ronald is eindelijk weer fit en dan verpest ik het. Dit mag niet gebeuren. Ronald zei: 'Dit is voor jou net zo shit.' Maar dat is niet zo en vindt hij zelf ook niet echt."

Nuis opende ruim vier tienden langzamer dan Mulder, die uitstekend begon met 9,61. Daardoor zaten de twee schaatsers van Team Reggeborgh naast elkaar op de kruising, waar Mulder vanuit de buitenbocht voorrang had. Nuis ging echter meteen naar buiten, waardoor Mulder overeind moest komen en niet meer vol kon doorschaatsen.

De Nederlands sprintkampioen van het seizoen 2016/2017 reed een half uurtje later nog een 500 meter en met een tijd van 34,86 eindigde hij knap als derde, op slechts zeven honderdsten van winnaar Dai Dai N'tab.

Ronald Mulder (rechts) en Kjeld Nuis balen na de eerste 500 meter. (Foto: ANP)

Mulder leek vorig seizoen op weg naar de titel

Desondanks wordt het door de actie van Nuis een stuk lastiger voor Mulder om de titel te winnen dit weekend. "Hij moet ineens vijf afstanden rijden", aldus Nuis, voor de tweede 500 meter van zijn teamgenoot.

"Ik ben misschien wel te lang bezig geweest met onze rit. Toen ik de loting zag, wist ik dat het lastig zou worden, want Ronald is heel snel en ik vind de eerste 100 meter moeilijk."

Mulder leek vorig seizoen op weg naar de Nederlandse titel, tot hij op de 500 meter op een blokje stond en viel. Het goud ging daardoor naar Nuis. "Daarom schiet ik nu ook vol", zei Nuis zaterdag. "Ronald had vorig jaar gewonnen als hij niet op dat blokje was gaan staan. En nu was hij ook kanshebber."