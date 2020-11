Titelverdediger Kjeld Nuis is zaterdag gediskwalificeerd na de eerste 500 meter van het NK sprint, omdat hij zijn teamgenoot Ronald Mulder hinderde op de kruising. Dai Dai N'tab won de kortste afstand, maar hij pakte niet heel veel tijd op 1.000 meter-specialisten Hein Otterspeer en Kai Verbij.

De 26-jarige N'tab, die vier weken geleden voor de derde keer in zijn carrière Nederlands kampioen werd op de 500 meter, was met 34,79 maar drie honderdsten sneller dan ploeggenoot Otterspeer (34,82). Verbij, ook van Jumbo-Visma, eindigde in 34,90 als vierde.

Voor de grote concurrent Team Reggeborgh werd het een zeer teleurstellende start van het NK sprint. Nuis opende ruim vier tienden trager dan Mulder en gaf zijn teamgenoot vervolgens geen voorrang op de kruising, terwijl ze naast elkaar zaten. Nuis kreeg een diskwalificatie, terwijl Mulder niet meer vol doorschaatste en laatste werd in 36,70.

Mulder, die de NK afstanden van vier weken geleden moest overslaan door een zware keelontsteking, reed zaterdag voor de 1.000 meter van de vrouwen de 500 meter over. Onder aanmoediging van Nuis kwam hij tot een fraaie tijd van 34,86, goed voor de derde plek.

Ronald Mulder kon door Kjeld Nuis (links) niet meer voluit schaatsen op de kruising. (Foto: Pro Shots)

Outsider Krol wordt zesde

Thomas Krol, een outsider voor de titel, bleef met 35,27 slechts dertien honderdsten boven zijn persoonlijk record, goed voor de zesde plek. De wereldkampioen op de 1.500 meter moet het bij de sprintvierkamp hebben van de 1.000 meter. Op die afstand zal hij later op zaterdag al 94 honderdsten moeten goedmaken op N'tab.

Met Otterspeer (2), Verbij, Mulder, N'tab en Nuis stonden er liefst vijf mannen op de startlijst die minimaal één keer Nederlands sprintkampioen werden.

De mannen rijden later op zaterdag nog een 1.000 meter. Zondag staan nog een 500 en 1.000 meter op het programma. De winnaar van het NK sprint plaatst zich voor het EK sprint (16 en 17 januari in Thialf).