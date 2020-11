Femke Kok gaat na de eerste dag van het NK sprint in Heerenveen verrassend aan de leiding. De pas twintigjarige Friezin won zaterdag na de 500 meter ook de 1.000 meter en blijft Jutta Leerdam voor in het klassement.

Kok snelde op 500 meter naar een tijd van 37,51 seconden. Het talent van Team Reggeborgh presteert het hele seizoen al goed op de kortste afstand, maar bleef Leerdam slechts twee honderdsten voor.

Op de 1.000 meter hoefde Leerdam slechts vier honderdsten goed te maken op Kok, maar de 21-jarige wereldkampioen op deze afstand was verrassend net iets langzamer dan haar concurrente. Kok verbeterde met 1.14,23 haar persoonlijk record met bijna een seconde en was elf honderdsten sneller dan Leerdam.

In het klassement gaat Kok nipt aan de leiding. Ze verdedigt zondag op de tweede 500 meter een voorsprong van acht honderdsten op Leerdam. De strijd om de titel lijkt zoals verwacht tussen Kok en Leerdam te gaan, want de concurrentie staat al op meer dan een seconde.

Suzanne Schulting bezet de derde plek in het klassement. De wereldkampioene shorttrack, die dit seizoen in haar favoriete discipline nog geen wedstrijden heeft kunnen rijden, verbeterde op zowel de 500 meter (38,57) als de 1.000 meter (1.14,89) haar persoonlijk record. Op de kilometer was ze bijna een seconde sneller dan haar vorige toptijd.

Jutta Leerdam moet een kleine achterstand goedmaken op Femke Kok. (Foto: Pro Shots)

Ter Mors meldde zich af met enkelblessure

Ireen Wüst staat na de openingsdag slechts zevende. De Brabantse werd met 39,10 twaalfde op de 500 meter en kwam op de 1.000 meter niet verder dan de vierde tijd (1.15,88). De kampioen van het seizoen 2016/2017 miste vorig weekend het NK allround door een blaasontsteking, maar was weer fit genoeg om zaterdag te starten.

Letitia de Jong bezet de zeventiende plek in het klassement. De 27-jarige Friezin won vorig seizoen de titel bij het NK sprint, maar is pas net hersteld van een slijmbeursontsteking in haar heup en reed zaterdag haar eerste wedstrijd van het seizoen.

Jorien ter Mors meldde zich een paar uur voor de start van het toernooi af. De nummer twee van vorig seizoen ging dinsdag tijdens een training door haar enkel en kon niet starten.

Zondag rijden de vrouwen naast een 500 meter nog een 1.000 meter. De winnares van het NK sprint plaatst zich voor het EK sprint (16 en 17 januari in Thialf).