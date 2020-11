Wat valt er dit weekend nog meer te winnen naast de NK-titel? In Nederland kwalificatieland is die vraag vaste prik bij de nationale titelwedstrijden. Dit keer is dat niet anders, want in januari staat het EK sprint vooralsnog gepland in Heerenveen. Voor de Nederlandse kampioenen ligt er dit weekend een ticket voor dat toernooi klaar. De overige startplekken worden later verdeeld.