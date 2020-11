Jorien ter Mors heeft zich zaterdag afgemeld voor het NK sprint. De dertigjarige rijdster van Team IKO doet vanwege een enkelblessure niet mee aan het toernooi in Heerenveen.

Ter Mors ging dinsdag tijdens een training door haar enkel en heeft de rest van de week niet kunnen schaatsen. Na een test op vrijdag bleek zaterdagochtend dat de enkel onvoldoende hersteld is.

"Ik vind het een ongelooflijke domper dat ik niet kan deelnemen, want ik had echt mijn zinnen gezet op dit NK sprint", aldus Ter Mors. "Het is vreselijk frustrerend, maar mijn enkel doet nu gewoon te veel pijn om dit weekend hard te schaatsen."

Vorige week kwam Ter Mors in actie bij het NK allround, al maakte ze dat toernooi niet af. De Enschedese zag dat NK vooral als een trainingsweekend en trok zich als klassementsleider terug voor de afsluitende 5 kilometer.

Die keuze kwam de drievoudig olympisch kampioene op kritiek te staan van onder anderen oud-schaatser Erben Wennemars, die vond dat Ter Mors het toernooi hoe dan ook had moeten uitrijden.

Het NK sprint begint zaterdag om 14.30 uur met de 500 meter voor vrouwen, waar Letitia de Jong haar titel verdedigt. Bij de mannen kroonde Kjeld Nuis zich vorig jaar tot Nederlands kampioen.