De strijd om de titel in het mannentoernooi van het NK sprint gaat dit weekend hoogstwaarschijnlijk tussen Jumbo-Visma en Team Reggeborgh, de ploegen die elkaar in het voorjaar probeerden af te troeven met spraakmakende transfers. Bij Jumbo-Visma geloven de schaatsers dat ze sterker uit die stoelendans zijn gekomen.

Kai Verbij is nog bezig met zijn tien minuten achter de laptop bij een digitaal persmoment als Thomas Krol alvast aan komt lopen. "Trouwens, Thomas is de favoriet dit weekend", zegt Verbij direct met een lach, hard genoeg dat zijn ploeggenoot hem kan horen. "Het gaat héél lastig worden om hem te verslaan, hij opent inmiddels net zo goed als ik."

"Ik open net zo snel als Kai?", is het eerste wat Krol even later zegt als hij de plek van Verbij heeft overgenomen. "Dat is ook niet zo moeilijk tegenwoordig." Buiten beeld loopt Verbij schaterlachend weg.

De boezemvrienden zijn dit seizoen weer herenigd door de rits aan transfers van Nederlandse sprinters. Kjeld Nuis zette de eerste stap door van Jumbo-Visma naar Reggeborgh te gaan, waarna de formatie van coach Jac Orie terugsloeg door Verbij (als vervanger van Nuis) en Dai Dai N'tab (als vervanger van de gestopte Jan Smeekens) over te nemen van Reggeborgh.

Volgens Krol hebben alle wisselingen ervoor gezorgd dat het 'sprinterscollectief' bij zijn team sterker is geworden. "Vorig seizoen trainden we in duo's en was ik heel erg op Kjeld aangewezen", zegt de wereldkampioen op de 1.500 meter van 2019. "Dit seizoen trainen we veel vaker met z'n vieren: Kai, Dai Dai, Hein Otterspeer en ik. We opereren meer als een team en dat is alleen al goed voor de sfeer. En van een betere sfeer ga je uiteindelijk ook beter schaatsen."

Otterspeer, die al sinds 2014 in de ploeg van Orie rijdt, noemt het aantrekken van Verbij en N'tab ook een goede zet. "Deze jongens kunnen enorm goed schaatsen. Dat konden Kjeld en Jan natuurlijk ook, maar nieuw bloed is altijd goed. Ik heb een frisse neus gehaald in deze ploeg en misschien had ik dat wel even nodig. Ik word er in ieder geval beter van."

Dai Dai N'tab leidt het sprinterstreintje van Jumbo-Visma. (Foto: ANP)

'We hebben een hecht collectief nodig'

Volgens Orie komt de goede samenwerking tussen zijn sprinters vooral vanuit de schaatsers zelf. "Die jongens vinden elkaar gewoon vrij makkelijk", zegt de ervaren coach. "Natuurlijk proberen wij dat ook te sturen, maar ze zijn er allemaal goed van doordrongen dat we een hecht collectief nodig hebben als we willen winnen bij de volgende Spelen of het volgende WK."

"Het is nog pril, we zitten nog geen jaar bij elkaar, maar op dit moment is dat hechte collectief er in ieder geval. De jongens willen elkaar helpen, hebben wat voor elkaar over. Dat scheelt natuurlijk al heel veel. Je kunt als coaches heel veel aangeven, maar de schaatsers moeten ook willen. En deze gasten kunnen het goed met elkaar vinden. Dat maakt ons werk een stuk makkelijker."

Dit weekend moeten de sprinters het zelf doen bij het NK in Thialf. Verbij is op papier de favoriet - hij is de enige wereldkampioen sprint die aan de start verschijnt - maar de lijst met kanshebbers voor het toernooi in Thialf is lang en bestaat niet alleen uit schaatsers van Jumbo-Visma.

"Ik denk dat er normaal gezien vier of vijf een kans maken dit weekend", aldus Verbij. "Ik vind Hein dit seizoen heel goed rijden. Dai Dai heeft op de 500 meters laten zien dat hij heel goed is. Thomas kan een goed klassement rijden als zijn 500 meters goed zijn. En van Kjeld weet je het nooit bij een vierkamp, maar je moet altijd rekening met hem houden. Het wordt een mooi toernooi, het is zeldzaam dat zoveel goede rijders meedoen aan het NK sprint."

Het NK begint zaterdag om 14.30 uur met de 500 meter voor vrouwen. Nuis en Letitia de Jong zijn de titelverdedigers.