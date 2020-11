Ireen Wüst kan komend weekend deelnemen aan het NK sprint in Heerenveen. De 34-jarige schaatsster van Team Reggeborgh is op tijd hersteld van de blaasontsteking die haar afgelopen weekend aan de kant hield bij het NK allround.

"We kunnen weer!", meldt Wüst donderdag op Twitter. "Mijn herstel is goed gegaan de afgelopen dagen en ik kan van start tijdens het NK sprint dit weekend. Toekijken was frustrerend, maar dat is geweest. Ik kan niet wachten om mezelf weer te testen op het ijs."

Wüst zou afgelopen weekend voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 meedoen aan het NK allround, maar de zevenvoudig wereldkampioen allround had vrijdag nog last van lichte koorts en meldde zich een dag voor het toernooi af. De eindzege ging naar Antoinette de Jong.

De 34-jarige Wüst werd pas één keer Nederlands kampioen sprint. In 2017 was ze de beste in het eindklassement nadat ze op het toernooi twee keer de 1.000 meter won.

Het NK sprint bij de vrouwen begint zaterdag met de 500 meter, waarna de eerste dag wordt afgesloten met de 1.000 meter. Zondag, op de tweede en laatste dag van het toernooi, worden beide sprintafstanden voor de tweede keer verreden. Letitia de Jong, de partner van Wüst, is de titelverdediger.