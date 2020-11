De WK afstanden van volgend jaar februari vinden plaats in Heerenveen, zo meldt de internationale schaatsbond ISU dinsdag. De WK shorttrack van volgend jaar maart worden van Rotterdam naar Dordrecht verplaatst.

De WK afstanden zouden aanvankelijk in Peking worden gehouden, maar konden niet in China worden georganiseerd vanwege de coronacrisis. Het toernooi staat van 11 tot en met 14 februari op het programma.

Op dat moment bevindt de internationale schaatstop zich al een aantal weken in Thialf. Daar vinden begin volgend jaar de EK allround & sprint (16-17 januari) en twee wereldbekerwedstrijden (22-24 en 29-31 januari) plaats.

Bij de toernooien zullen strenge coronaprotocollen worden gehanteerd. De schaatsers gaan in een bubbel, die de kans op besmettingen tot een minimum moet beperken.

De WK afstanden worden ook de laatste internationale wedstrijd van het seizoen. Vanwege het verplaatsen van verschillende wedstrijden zijn de World Cup-finale in Heerenveen (6-7 maart) en de World Cup in het Chinese Changchun (17-18 februari) geschrapt. Door de coronapandemie werden eerder al verschillende World Cups afgelast.

Aanvankelijk stonden de WK afstanden van 25 tot en met 28 februari gepland als zogenaamde testwedstrijd voor de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking. Het toernooi werd geschrapt vanwege de reisbeperkingen van en naar China.

Suzanne Schulting is de regerend wereldkampioene shorttrack. (Foto: Pro Shots)

WK shorttrack van Rotterdam naar Dordrecht

De WK shorttrack staan van 5 tot en met 7 maart op het programma in Dordrecht. Het toernooi zou aanvankelijk een week later in Rotterdam worden gehouden.

Het toernooi is verplaatst van Rotterdam Ahoy naar Sportboulevard Dordrecht, omdat de shorttrackers volgens ISU-voorzitter Jan Dijkema "anders in een heel groot leeg stadion" moeten rijden.

Waarschijnlijk zullen er vanwege de coronacrisis geen toeschouwers welkom zijn bij de WK shorttrack, maar de organisatie in Dordrecht houdt er rekening mee dat er wellicht toch publiek mag worden toegelaten.

Suzanne Schulting is de regerend wereldkampioene shorttrack. De Nederlandse veroverde vorig jaar in het Bulgaarse Sofia haar eerste wereldtitel. "Als atleet ben ik positief dat het WK doorgaat en dat we ons toch kunnen meten met de besten van de wereld. We weten nu waar we aan toe zijn", aldus Schulting.