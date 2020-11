Patrick Roest heerste bij het NK allround met drie afstandszeges en een straatlengte voorsprong in het eindklassement. En dan was hij niet eens tevreden met zijn races in Thialf.

Het is dat Marwin Talsma op de afsluitende 10 kilometer zijn schaats elf honderdsten voor die van Roest over de streep drukte. Anders had de drievoudig wereldkampioen elke gouden medaille van het NK allround mee naar huis mogen nemen.

Met zeges op de 500, 1.500 en 5.000 meter, zijn eerste nationale allroundtitel en een verschil van meer dan een punt op Marcel Bosker, de nummer twee van het eindklassement, kon de 24-jarige Roest toch zeer fraaie rapportcijfers overleggen. "Maar ik heb niet een heel goed weekend gereden", was de Lekkerkerker streng voor zichzelf.

Roest bleef onder zware omstandigheden inderdaad een stukje verwijderd van zijn beste tijden in Thialf. De schaatser die de laatste drie jaar zo vaak grenzen verlegde, zoekt in dit door het coronavirus zo aparte seizoen nog naar vertrouwen en maakt daardoor (technische) fouten.

"Die wisselvalligheid zit ook een beetje in zijn karakter", zegt Jac Orie, de coach van Roest. "Sporters die tot grote hoogte kunnen stijgen, kennen ook de andere kant van de medaille. Patrick zigzagt een beetje; hij kan ontzettend verrassen en heel goede tijden rijden en soms is het wat minder."

"Dat is normaal. We rijden natuurlijk het liefst elke week een baanrecord, maar dat zit er niet in. Wat we moeten doen, is leren van de foutjes. En dat doen we ook, we zijn er hard mee bezig om de prestaties van Patrick te optimaliseren, zodat hij er nog meer uithaalt. Want er zit nog veel meer in dat hij nu laat zien."

Patrick Roest met zijn eerste krans als Nederlands allroundkampioen. (Foto: Pro Shots)

'Ik denk iets te veel na'

Een probleem voor Roest is dat hij voorzichtig wordt als het een keer wat minder loopt. Zo had de 10 kilometer van drie weken geleden bij de NK afstanden, waarin hij in het tweede deel helemaal kapot ging, nog invloed op zijn 10 kilometer van zondag bij het NK allround.

"Ik reed met angst. Ik begon te rustig", gaf Roest toe. "Jac riep op de kruising al een aantal keer dat ik gas moest geven, maar ik versnelde in te kleine stapjes. Dat komt absoluut door de NK afstanden, het zat nog in mijn hoofd dat ik het toen niet volhield."

Het was typerend dat Roest voldoende energie overhad om te eindigen met een rondje van 28,0, terwijl hij bijna de hele race 31'ers noteerde. "Het gaat om zelfvertrouwen", zegt hij.

"Op de 10 kilometer kun je heel lang nadenken en dat doe ik net iets te veel. Gelukkig heeft deze rit me wel weer wat vertrouwen geven; ik weet dat ik de volgende keer wat harder kan beginnen. Ik moet ermee bezig blijven en eraan blijven werken in de trainingen."