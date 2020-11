Op de slotdag van het NK allround ging het in het vrouwentoernooi vooral over Jorien ter Mors, die zich als klassementsleider afmeldde voor de slotafstand. De titel van Antoinette de Jong sneeuwde daardoor een beetje onder, maar dat maakte de Friezin weinig uit.

"Het maakt deze titel niet minder mooi", zei de 25-jarige De Jong zondag. "Waar ik al weken aan werk, kwam er vandaag uit. Als dat bekroond wordt met een Nederlandse titel, geeft mij dat onwijs veel energie en voelt het als een overwinning op mezelf. Ik vind het jammer dat mijn ouders en vriend er niet bij konden zijn, de rest maakt me niet uit."

De titelverdediger begon de slotdag met een knappe zege op de 1.500 meter. Ze was in een rechtstreeks duel twee honderdsten sneller dan specialist Ter Mors. De drievoudig olympisch kampioen, die op de 5 kilometer een voorsprong van 2,86 seconden had moeten verdedigen op De Jong, besloot zich vervolgens terug te trekken voor de laatste afstand.

"Ik zou zelf nooit opgeven, dat kan niet in mijn hoofd. Daarvoor heb ik een te grote vechtersmentaliteit", zei De Jong. "Maar dat is vanuit mijn perspectief als allrounder, het is absoluut niet zo dat ik nu anders naar Jorien kijk."

"Ik snap dat zij als middellangeafstandsrijder naar de 1.500 meter op de WK afstanden toewerkt en dit toernooi wilde rijden om wedstrijdritme op te bouwen, ook omdat er dit seizoen niet zoveel wedstrijden zijn. Ik zou het alleen zelf niet gedaan hebben."

Antoinette de Jong (op de achtergrond) won op de 1.500 meter in een rechtstreeks duel van Jorien ter Mors. (Foto: Pro Shots)

'Ik zit mezelf soms in de weg'

De Jong, die voor het toernooi al zag dat kanshebbers Ireen Wüst, Irene Schouten en Carlijn Achtereekte zich moesten afmelden, had na de beslissing van Ter Mors alleen nog concurrentie van Melissa Wijfje en die hield ze door een uitgekiende race op de 5 kilometer overtuigend achter zich.

De nu drievoudig Nederlands allroundkampioen nam met twee goede afstanden op zondag revanche voor haar optreden een dag eerder, toen ze vooral heel ontevreden was over haar 3 kilometer. Ze wilde toen niet voor het eerst in haar carrière te graag, waardoor ze 'slechts' tweede werd achter Wijfje.

"Ja, ik zit mezelf soms in de weg", zei De Jong met een lach. "Soms is het frustrerend dat het in mijn hoofd zo'n chaos is en ik zo graag wil. Maar een gesprek met Jac (haar coach Jac Orie, red.) direct na de 3 kilometer gaf me rust en vervolgens heb ik direct de knop omgezet naar de slotdag."

"Ik was zondagochtend nog wel heel zenuwachtig, maar deze keer heb ik dat op de juiste manier omgezet naar heel veel energie. In plaats van dat ik compleet vastliep en verkrampt reed, heb ik nu de controle gehouden. Daar ben ik heel blij mee, want zeker in dit seizoen moet je pakken wat je pakken kan."