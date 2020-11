Patrick Roest heeft zondag op imponerende wijze zijn eerste titel op het NK allround veroverd. De 24-jarige Lekkerkerker hield op de afsluitende 10 kilometer de concurrentie op ruime achterstand. De afstandszege ging naar Marwin Talsma, die daardoor derde werd in het klassement en zijn eerste podiumplek behaalde.

Roest werd al drie keer wereldkampioen allround, maar een nationale titel ontbrak nog op zijn erelijst. Mede omdat hij de afgelopen drie jaar niet meedeed, was een tweede plaats in 2017 tot nu toe zijn beste prestatie.

Eerder dit weekend won Roest in Thialf al de 500 meter, de 5 kilometer en de 1.500 meter. De rijder van Team Jumbo-Visma reed met 13.01,54 ook een prima 10 kilometer, maar moest de afstandszege dus aan Talsma laten. De 22-jarige Fries won de slotafstand in 13.01,43 en eindigde daardoor als derde in het eindklassement.

Talsma was door een achterstand van 51 seconden geen bedreiging voor de eindzege van Roest, maar voorkwam in een rechtstreeks duel wel dat de Lekkerkerker alle vier de afstanden won. Na een spannende en gelijkopgaande race, waarin hij steeds net iets voorlag op Roest, hield Talsma op de streep elf honderdsten over op de kersverse Nederlands kampioen.

Marcel Bosker reed met 13.06,88 de derde tijd op de 10 kilometer en eindigde daardoor achter Jumbo-Visma-ploeggenoot Roest voor het derde jaar op rij als tweede en voor de vijfde keer op rij op het podium. In 2018 pakte hij de Nederlandse titel.

Roest plaatste zich als winnaar van het NK ook voor het EK allround, dat op 16 en 17 januari wordt gehouden in Heerenveen.

Marwin Talsma veroverde door een sterke 10 kilometer zijn eerste medaille ooit op het NK allround. (Foto: Pro Shots)

Net herstelde Verweij laat brons uit handen vallen

Koen Verweij stond na een derde plaats op de 1.500 meter nog op de derde plek in het klassement, maar verspeelde het brons door een matige slotafstand. De pas net van een hernia herstelde Verweij werd tijdens zijn rit op een ronde gezet door Bosker en kwam uiteindelijk in 13.38,68 over de streep, wat de zevende tijd bleek.

Verweij, de Nederlands kampioen allround van 2014, eindigde in het klassement op de vijfde plek. Naast de ontketende Talsma ging ook Chris Huizinga (vierde op de 10 kilometer in 13.20,32) hem nog voorbij. Met Roest, Bosker en Huizinga eindigen er drie rijders van Jumbo-Visma in de top vier.

Regerend kampioen Jan Blokhuijsen kon titelprolongatie nog voor de 10.000 meter al uit zijn hoofd zetten. De drievoudig Nederlands kampioen tikte op de 1.500 meter een blokje weg en werd gediskwalificeerd. Daardoor ging hij niet meer van start op de slotafstand.